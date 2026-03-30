Los cubanos aguardan arribo de petróleo ruso, pero opinan que «no es la solución»

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Los cubanos acogieron este lunes con cautela el inminente arribo de un cargamento de crudo ruso, tras el respiro al bloqueo petrolero que concedió el presidente Donald Trump, aunque algunos advirtieron que esa entrega apenas aliviará la grave crisis energética del país.

El buque Anatoly Kolodkin, sujeto a sanciones estadounidenses y cargado con 730.000 barriles de crudo, es el primer cargamento de petróleo que Cuba recibe desde comienzos de enero, cuando la administración Trump le impuso un bloqueo petrolero de facto que tiene casi paralizada la economía de la isla.

La decisión de Trump de permitir que Rusia suministre petróleo a Cuba evita una confrontación entre Washington y Moscú, a la vez que ofrece un respiro a los cubanos que sufren prolongados apagones diarios, escasez de transporte público e inflación galopante.

«Eso es maravilloso, claro que va a ayudarnos grandemente en la situación que tenemos en nuestro país», declaró a la AFP Miriam Joseph, de 65 años y empleada de una empresa estatal.

Por su parte, el pensionado Orlando Ocaña, de 76, advierte que el cargamento de petróleo «es un alivio, pero no es la solución».

Y el jardinero Raúl Pomares, de 56 años, lo consideró «una minucia para lo que necesita este país». «Eso no significa nada», enfatizó.

La administración Trump aclaró este lunes que no ha cambiado su política de sanciones contra Cuba.

«Esto no es un cambio de política. No ha habido un cambio formal en la política de sanciones» explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

– Moscú contento –

Según el sitio especializado MarineTraffic, el petrolero remontaba la tarde del lunes la costa norte de Cuba en dirección al puerto de Matanzas, en el occidente del país.

Rusia, que ha criticado a Washington por bloquearle los suministros de combustible a Cuba, su aliado en el Caribe, se congratuló por la próxima llegada del tanquero.

«Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla», declaró en rueda de prensa en Moscú Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa.

Peskov dijo que «Rusia considera su deber (…) proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos», y destacó que Moscú y Washington habían estado en contacto con respecto al envío.

Trump declaró el domingo que no tenía «ningún problema» con que Rusia enviara petróleo a Cuba, tras haber impedido la llegada a la isla de crudo venezolano y también de otros países como México, bajo amenaza de aranceles.

«Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar», dijo Trump a periodistas cuando regresaba a Washington desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

La crisis energética en Cuba se agudizó en enero, cuando Trump cortó el flujo de petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana en la región.

La crisis forzó al gobierno cubano a aplicar un plan de ahorro que incluye un estricto racionamiento de la gasolina.

Este lunes, el gobierno de México informó que está en conversaciones con empresas privadas interesadas en comprar combustibles a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para venderlo a compañías cubanas.

«Hay varias empresas, no solamente una», afirmó la presidenta Clausia Shimbaum durante su rueda de prensa matinal.

– ¿A qué da prioridad?» –

Cuba produce cerca de 40.000 barriles diarios de crudo pesado, que son utilizados para alimentar las ocho centrales termoeléctricas que constituyen la base de su sistema eléctrico. Pero La Habana depende de las importaciones de diésel y el GLP (gas licuado de petróleo).

Una vez que el crudo del «Anatoly Kolodkin» llegue a Cuba, se tardaría entre 15 y 20 días en procesar el petróleo y otros 5 a 10 días en distribuir sus productos refinados, señaló Jorge Piñón; experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Texas, en Austin.

El cargamento ruso podría transformarse en 250.000 barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país durante unos 12,5 días, según Piñon.

El gobierno tendrá que decidir si destina el combustible a los generadores eléctricos de respaldo o a los autobuses, tractores y trenes necesarios para mantener la economía en marcha durante dos semanas, refirió Piñón.

Cuba ha sufrido siete apagones a nivel nacional desde finales de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes, que han provocado inusuales protestas.

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