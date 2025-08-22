Los cubanos López, Álvarez y Sorsano pelearán en cartel de boxeo profesional en Berlín

La Habana, 21 ago (EFE).- Los púgiles cubanos Arlen López, Lázaro Álvarez y Yunier Sorsano participarán en un programa de boxeo profesional con sede en la en la sala alemana Uber Eats Music Hall en Berlín, el próximo 12 de septiembre, informó este jueves la Federación de Boxeo del país caribeño.

López, dos veces campeón olímpico, y Álvarez, tres veces dorado mundial y bronce olímpico, subirán al ring para defender los títulos continentales que ganaron en un cartel de la Asociación Mundial de Boxeo, disputado en la isla el pasado abril.

En esta cita organizada por la empresa de promoción alemana AGON Sports, López se enfrentará con el colombiano Jairo Delgado en la división de 74,8 kilos, mientras que Álvarez peleará con el venezolano Ángel Rodríguez, en los 61,23 kg. Los combates serán a diez asaltos, según reporta la página deportiva estatal Jit.

Sorsano tendrá como oponente en el pleito al mexicano Javier Castañeda, en la división de los 69,5 kilos.

El presidente de la Federación cubana de la disciplina, Alberto Puig de la Barca, dijo que Sorsano hará su debut en circuitos de boxeo profesional en la cita de Berlín como parte de la estrategia diseñada para «incrementar su proyección internacional».

En Cuba, el boxeo profesional estaba prohibido desde los primeros años de la década de los sesenta tras el triunfo de la Revolución en 1959, y desde entonces solo se practicaba el pugilismo aficionado que llegó a ubicar a la isla como la segunda potencia histórica de la disciplina en los Juegos Olímpicos, con 80 medallas.

En 2022, Cuba retornó a los circuitos rentados cuando su equipo Domadores debutó en un cartel disputado en la ciudad mexicana de Aguascalientes, tras recibir el permiso de la Federación de Boxeo de la isla. EFE

