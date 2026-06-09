Los delitos con trasfondo político alcanzaron un nuevo récord en Alemania en 2025

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Berlín, 9 jun (EFE).- Los delitos con trasfondo político alcanzaron el año pasado un total de 85.837 casos en Alemania, lo que supone un aumento del 2 % y un nuevo récord desde que se introdujo la estadística en 2002, según datos oficiales presentados este martes por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

Esto implica que los delitos registrados por la policía -pues la estadística se refiere a denuncias y no a casos corroborados por una sentencia judicial- se ha duplicado a lo largo de la última década, subrayó el ministro conservador en una rueda de prensa en Berlín.

Dobrindt reconoció que «con diferencia» la mayoría de los delitos políticos han sido perpetrados por autores de extrema derecha, a quienes se atribuye un 42.544 de los casos, casi la mitad, mientras que los delitos violentos cometidos por estos perpetradores crecieron en más de un 7 %.

«Esto muestra que el mayor peligro, por supuesto, procede del extremismo de derechas», dijo el ministro.

No obstante, argumentó que el aumento total de las cifras está relacionado sobre todo con el aumento de los delitos registrados en el ámbito de la izquierda, que crecieron en un 35 % hasta 13.490.

En este sector, los delitos de corte violento denunciados se incrementaron incluso en un 42 % hasta un total de 1.087, algo que Dobrindt relacionó con el gran número de manifestaciones políticas convocadas en 2025.

«Se trata sobre todo de violencia contra la policía», señaló y agregó que los delitos en cuestión son sobre todo de lesiones y de resistencia contra la autoridad.

«Es insoportable. No estamos dispuestos a aceptarlo», dijo el político democristiano, que anunció que su Ministerio está elaborando un proyecto de ley que quiere presentar pronto en el gabinete para castigar más duramente los delitos de resistencia contra las fuerzas del orden.

«Queremos enviar la señal clara de que la resistencia y la violencia contra los efectivos del orden no se tolera y se castigará mas duramente», reiteró, rehusando especificar qué tipo de penas quiere introducir.

Por su parte, Holger Münch, el presidente de la Oficina de Investigaciones Criminales (BKA), aludió también a la creciente amenaza externa, entre otros por casos de espionaje, los cuales de 56 en 2024 se han disparado a 474 en 2025.

También ofreció datos sobre el ámbito de los delitos de odio y destacó el aumento de los delitos antisemitas en un 5 % hasta 6.548, de los cuales la mitad estaban vinculados al conflicto en Oriente Próximo.

Los delitos contra el colectivo LGTB siguieron creciendo, en un 12,8 % hasta 2.377 y Münch enfatizó también que los delitos de corte misógino, cometidos «contra mujeres o contra el género femenino», alcanzaron un nuevo récord con un total de 819, un 46,8 %.EFE

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