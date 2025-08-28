The Swiss voice in the world since 1935

Los delitos de odio racial se disparan en Irlanda del Norte a su nivel más alto

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Dublín, 28 ago (EFE).- La Policía de Irlanda del Norte (PSNI) informó este jueves de que se registraron 1.329 delitos de odio racial en el año hasta el pasado junio, su nivel más alto desde que comenzaron a tomarse estos datos en 2004.

Según las cifras policiales, este tipo de delitos aumentó casi el 50 % respecto al periodo anterior, en un repunte propiciado por «dos ciclos» de disturbios racistas ocurridos en los últimos meses, principalmente, en la localidad de Ballymena y en la capital de la provincia británica (Belfast).

«Este ha sido un año de odio y miedo en Irlanda del Norte, y el de un nuevo récord vergonzoso», señaló hoy el director de Amnistía Internacional (IA) en la región, Patrick Corrigan.

La PSNI agregó en su informe que el número de «incidentes por motivos raciales» también ha aumentado desde los 1.403 en el año hasta junio de 2024 hasta los 2.049 en el periodo siguiente, mientras que en torno a la mitad de esos se produjeron en el área metropolitana de Belfast.

Por contra, precisó el cuerpo, las cifras de los delitos e incidentes relacionados con el sectarismo, que implica a las dos comunidades tradicionalmente enfrentadas, la probritánica unionista y la proirlandesa nacionalista, se mantuvieron más o menos estables, hasta situarse en los 611.

«Detrás de estos números hay personas reales, familias reales, que viven aterrorizadas simplemente por el color de su piel o su origen», sostuvo hoy Corrigan, quien atribuyó esta «crisis» a la «complacencia e inacción» de los políticos.

El activista instó al Gobierno de poder compartido entre nacionalistas e unionistas a que muestre un «liderazgo decisivo» y presente «una nueva estrategia contra el racismo».

Una agresión sexual a una menor supuestamente cometida en Ballymena desembocó el pasado junio en varios días de altercados y enfrentamientos con la Policía, con decenas de agentes heridos, importantes destrozos y expulsiones de familias de inmigrantes de sus hogares.

La tensión se extendió asimismo a otras partes de la provincia, donde las protestas antiinmigración violentas han entrado, además, en una fase «más organizada» por la cooperación de grupos del norte y sur de la isla, según expuso recientemente un informe del Instituto de Diálogo Estratégico (ISD, en inglés).

El ISD, que analiza fenómenos de desinformación y extremismo, advirtió que está emergiendo una «colaboración» entre grupos de Irlanda del Norte que tradicionalmente no habrían trabajado juntos, en referencia a nacionalistas y unionistas.

Ambos colectivos, recordó, han operado en el pasado en «oposición ideológica con identidades distintas» debido también a sus respectivas afiliaciones al catolicismo o protestantismo, que aún perduran tras el fin del conflicto con la firma del acuerdo de paz del Viernes Santo (1998).

No obstante, subrayó que la «colaboración emergente entre actores a ambos lados de la frontera» marca un cambio «significativo en el panorama político, lo que sugiere que las quejas compartidas pueden superar las antiguas divisiones sectarias». EFE

ja/vg/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR