The Swiss voice in the world since 1935

Los demócratas condenan la violencia política tras el disparo a Kirk, aliado de Trump

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 10 sep (EFE).- Destacados miembros del Partido Demócrata condenaron la violencia política tras conocer el ataque contra el comentarista y activista conservador Charlie Kirk, gran aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió un disparo en un evento universitario.

«Permítanme ser clara: La violencia política no tiene lugar en América. Condeno este acto, y todos debemos trabajar juntos para asegurar que esto no conduzca a más violencia», escribió en X la exvicepresidenta Kamala Harris.

«El horrendo tiroteo de hoy en la Universidad Utah Valley es reprobable. La violencia política no tiene absolutamente ningún lugar en nuestra nación», escribió la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, quien también pidió una oración por la víctima.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newson, tildó el ataque de «repugnante, vil y reprobable»: «En EE.UU., debemos rechazar la violencia política en TODAS sus formas».

También se pronunciaron en estos términos el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el senador Bernie Sanders y el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mammdani, entre otros.

Kirk recibió un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento en la Universidad Utah Valley. El comentarista fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado crítico.

Trump pidió una oración por su aliado tras conocer la noticia del ataque: «Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!», escribió en la plataforma Truth Social. EFE

ecs/er/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR