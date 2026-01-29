Los demócratas del Senado y Casa Blanca llegan a acuerdo para evitar cierre del Gobierno

Washington, 29 ene (EFE).- Los demócratas del Senado de EE.UU. y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo de financiación bipartidista para evitar un nuevo cierre del Gobierno federal, informó este jueves la prensa estadounidense.

La noticia llega después de que el Senado votara hoy en contra de un proyecto de presupuesto, en una medida para presionar cambios en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras el asesinato de dos civiles durante el despliegue de agentes de migración en Mineápolis. EFE

