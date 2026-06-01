Los demócratas fuerzan votar en Senado sobre el fondo de compensación de Justicia de Trump

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Washington, 1 jun (EFE).- Los demócratas en el Senado de Estados Unidos van a forzar esta semana una votación sobre el fondo de 1.800 millones de dólares de «instrumentalización» de la Justicia anunciado por el presidente, Donald Trump, con el objetivo de que los republicanos tengan que pronunciarse sobre el asunto.

El fondo ha generado mucha polémica, ya que pretende compensar a los aliados de Trump que, según afirma el mandatario, fueron acusados en procesos judiciales durante el mandato del demócrata Joe Biden.

Responsables del gobierno han asegurado que entre los beneficiarios podrían figurar algunos de los acusados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 que ya fueron indultados por Trump.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo este lunes que «el fondo corrupto de casi 2.000 millones de dólares de Trump es su acto más descarado de beneficio personal y uno de los esquemas más corruptos jamás impulsados por un presidente. Los demócratas del Senado no lo permitirán».

Por ello, aseguró que los demócratas del Senado coordinarán sus esfuerzos para eliminar «este fondo corrupto antes de que salga un centavo. Y sin importar lo que hagan los republicanos, les obligaremos a votar».

El asunto del fondo amenaza con romper el bloque republicano, en el que ya se escuchan voces contrarias al plan de Trump, y muestran su preocupación de que el dinero público se use para compensar a quienes ya fueron condenados por la Justicia.

Algunos senadores republicanos, como Susan Collins o Thom Tillis, han criticado el plan por considerarlo un caso de uso partidista de recursos públicos.

Una jueza federal de Virginia suspendió temporalmente el fondo la semana pasada después de que distintas asociaciones presentaran una demanda contra la medida.

La orden de la jueza establece que la Administración no puede tomar ninguna medida «relativa a la creación u operación del Fondo contra la Intrumentalización», lo que incluye la «transferencia de dinero», «la consideración de cualquier reclamación presentada» a este y el «desembolso de cualquier fondo». EFE

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