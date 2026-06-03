Los demócratas lideran las primarias para gobernador en California

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Los demócratas iban encaminados a mantener el control de California el miércoles, mientras avanzaba el conteo de votos en las primarias para gobernador del estado y para la alcaldía de Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos.

Las llamadas «primarias jungla» del estado enfrentan a todos los candidatos en una única megavotación.

Los dos aspirantes más votados -sin importar su partido- pasan a las elecciones generales de noviembre para reemplazar al gobernador demócrata Gavin Newsom, impedido de presentarse de nuevo por el límite de mandatos.

El demócrata Xavier Becerra, que se desempeñó como secretario de Salud del expresidente Joe Biden, se encontraba en una posición privilegiada a medida que llegaban los primeros resultados, con casi el 29% de los votos poco después de las 09H00.

Peleando por el segundo puesto están Steve Hilton (23%), un republicano respaldado por el presidente Donald Trump, y el demócrata Tom Steyer (22%).

Hilton, exestratega político británico, ha hecho campaña culpando a los demócratas de los arraigados problemas del estado en materia de vivienda, costo de vida y personas sin hogar.

Steyer, un multimillonario gestor de fondos de cobertura, ha gastado más de 200 millones de dólares de su propio dinero en una campaña que aboga por subir los impuestos a los ricos y reducir las facturas de servicios públicos para la presionada clase media de California.

California es célebre por la lentitud de su conteo de votos. La gran cantidad de sufragios por correo podría retrasar aún más el proceso. Se supone que las papeletas que llegarán tarde favorecerán a los demócratas.

Los habitantes de Los Ángeles también votaron el martes en las primarias para la alcaldía de la ciudad.

La actual alcaldesa, Karen Bass, que busca un segundo mandato, está atrapada entre un antiguo aliado de izquierdas en el consejo municipal y una combativa estrella de telerrealidad que irrumpe con fuerza desde la derecha.

Los primeros resultados situaron a Bass en cabeza, pero también mostraron un sólido desempeño de Spencer Pratt, un antiguo villano de la telerrealidad.

La concejal Nithya Raman, una socialista demócrata, también tenía posibilidades de pasar a la segunda vuelta de noviembre.

El martes también se celebraron elecciones primarias en Iowa, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur.

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