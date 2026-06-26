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Los desaparecidos por los seísmos podrían ser 50.000, según cifras que maneja la ONU

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Ginebra, 26 jun (EFE).- El número de desaparecidos por los seísmos que sacudieron este miércoles el norte de Venezuela podría ascender a 50.000, según cifras no confirmadas que ha recibido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.

Fuentes de la oficina indicaron a EFE que manejan esas cifras, no atribuibles directamente a la ONU, junto a la de 589 muertos sí confirmados y reportados por las autoridades venezolanas y la de 2.980 heridos. EFE

abc/icn

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