Los desastres naturales complicarán más las hipotecas en las zonas de riesgo, según WWF

Bruselas, 15 ene (EFE).- Los desastres naturales y climáticos como inundaciones y olas de calor suponen un riesgo para la resiliencia financiera de la Unión Europea, según la organización ecologista WWF, que advierte del creciente impacto que esos fenómenos tendrán sobre el acceso a la vivienda en las áreas más expuestas.

«Lo que no es asegurable, no es financiable. Los propietarios de viviendas y las empresas en zonas de alto riesgo sin cobertura de seguros perderán el acceso a préstamos e hipotecas», señala el informe de WWF «Cerrar la brecha de protección de los seguros: aprovechar el clima y la naturaleza para aumentar la resiliencia».

El documento -cuya elaboración ha contado con asesores, entre otros, de aseguradoras como Allianz y Generali e instituciones académicas como UC Berkeley, London School of Economics o la Universidad de Economía y Empresa de Viena- advierte de que los crecientes riesgos medioambientales están «empujando a zonas antes consideradas de bajo riesgo hacia áreas de peligro».

«Cada vez más regiones de la UE se ven afectadas por una creciente crisis de los seguros a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes y severos», augura WWF.

El análisis se hace eco de un reciente informe de la firma de servicios inmobiliarios Jones Lang LaSalle que arroja que aproximadamente 580.000 millones de dólares en activos inmobiliarios comerciales europeos están concentrados en las diez ciudades de Europa más vulnerables al cambio climático.

«De ellas, Roma, Estambul, Barcelona y Atenas afrontan los mayores riesgos meteorológicos, mientras que París presenta la mayor exposición total en términos del valor de los edificios en riesgo», destaca WWF.

El encarecimiento de los seguros llevará a que hogares, empresas y presupuestos públicos afronten «costes cada vez mayores», declaró la experta financiera de WWF Dominyka Nachajute, que reclama «una acción urgente para cerrar la brecha de protección de los seguros y salvaguardar la estabilidad financiera de Europa».

El precio a pagar

El continente europeo es un lugar particularmente vulnerable porque se está calentando el doble de rápido que la media mundial, lo que «expone a nuevas regiones a riesgos climáticos y lleva a algunos mercados de seguros al límite».

Entre 1980 y 2023, sólo entre el 5 % y el 20 % de las pérdidas económicas derivadas de estos eventos estuvieron cubiertas por seguros, según datos de la Agencia Europea del Medioambiente.

«Sólo en el verano de 2025, episodios extremos como olas de calor, inundaciones y sequías causaron daños estimados de 43.000 millones de euros en la UE, según datos oficiales, y ‘los expertos advierten de que las pérdidas acumuladas podrían alcanzar los 126.000 millones de euros en 2029 si no se actúa’, apunta WWF.

Recomendaciones

Para corregir la situación, la ONG ecologista considera que los Gobiernos y reguladores deberían «evaluar de forma integral los riesgos climáticos y para la naturaleza, cumplir los objetivos climáticos y de biodiversidad».

También tendrían que «priorizar las soluciones basadas en la naturaleza en la adaptación y reforzar los marcos normativos y de seguros para mejorar la resiliencia financiera» para evitar que la red de seguros «se desmorone», añade.

«Bosques, manglares o humedales son cruciales para reducir el impacto devastador de estos eventos extremos y, por tanto, deben situarse en el centro de las estrategias para aumentar nuestra resiliencia y mantener las regiones asegurables», pidió la directora de WWF Internacional Kirsten Schuijt.

La organización medioambientalista pidió que los responsables políticos de la UE «obliguen a las empresas a presentar planes de transición creíbles y diseñen esquemas de reparto de riesgos en los que aseguradoras y gobiernos pongan en común recursos».

«Estos mecanismos no solo deberían compensar pérdidas, sino también orientar a las aseguradoras -como grandes inversores- para que se alejen de las inversiones en combustibles fósiles y avancen hacia la descarbonización», concluyó WWF. EFE

