Los despidos en EEUU tuvieron cifras récord en un mes de enero desde 2009, según informe

Nueva York, 5 feb (EFE).- Los despidos en Estados Unidos sobrepasaron más de 100.000 en enero pasado, la cifra mensual más alta desde 2009 y un aumento del 118 % interanual, según un informe de una consultora especializada en empleo.

En enero hubo 108.435 despidos, un incremento del 118 % -más del doble- respecto al mismo mes de 2025 y del 205 % frente al mes pasado, además de convertirse en la cifra más elevada desde 2009, señala un informe de la firma Challenger, Gray & Christmas, publicado en su página web.

Los más de 108.000 recortes son la segunda mayor cifra de despidos en el mercado laboral en enero de Estados Unidos desde enero de 2009, cuando hubo más de 240.000.

Las empresas tecnológicas anunciaron 22.291 despidos, de los cuales unos 16.000 provenían de Amazon, que está reestructurando sus capas de dirección.

En el sector del transporte se anunciaron más de 30.000 despidos, mayoritariamente de la compañía UPS, que rompió lazos con Amazon.

Del total de despidos de enero, la inteligencia artificial (IA) se citó como la razón principal en el 7 % de los recortes, lo que representó 7.624 trabajos.

Desde 2023, momento en el que la firma Challenger empezó a registrar los despidos referenciados a la IA, se han contabilizado casi 80.000 recortes por el auge de la inteligencia artificial en el mercado laboral estadounidense.

Este es el tercer pico de despidos en Estados Unidos en los últimos 36 meses, según el informe.

«Por lo general, vemos un gran número de despidos en el primer trimestre, pero esta es una cifra muy alta para enero. Significa que la mayoría de estos planes se trazaron a finales de 2025, lo que indica que los empleadores no son muy optimistas sobre el panorama para 2026», aseguró Andy Challenger, director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas. EFE

