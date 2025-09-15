The Swiss voice in the world since 1935

Los Diablos Rojos agrandan su leyenda en México

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Guadalajara (México), 14 sep (EFE).- Los Diablos Rojos conquistaron este domingo el título de la temporada 2025 de la Liga Mexicano de Béisbol y con 18 títulos se consolidaron como la franquicia más ganadora al derrotar por 7-3 a los Charros de Jalisco gracias al rol protagónico del dominicano José Marmolejos.

Los escarlatas dominaron la serie final por 4-0 y ahora tienen un título más que los Naranjeros de Hermosillo.

Los Diablos tomaron ventaja en la primera entrada, cuando Julián Ornelas pegó un sencillo al jardín derecho, que mandó al plato a Carlos Sepúlveda.

Enseguida, Marmolejos disparó un elevado de foul de ‘doble-play’, con el que el panameño Allen Córdoba anotó el 2-0.

En la segunda, los Rojos aumentaron su ventaja. El estadounidense Río Ruiz pegó rodado al lanzador que se convirtió en imparable y le permitió al venezolano José Pirela llegar al ‘home’, el 3-0.

Luego, Córdoba conectó doblete con el que Juan Carlos Gamboa y Sepúlveda anotaron.

Marmolejos logró el 7-0 con un jonrón de dos carreras derecho, con el que impulsó a su compatriota Robison Canó.

Jalisco respondió en la baja de la octava, con un sencillo al central de Willie Calhoun, quien empujó a Mallex Smith. Tras ello, Smith conectó cuadrangular de dos carreras para dejar 7-3 el partido.

Anotaciones por entradas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Diablos Rojos 2 3 0 0 2 0 0 0 0 7 8 0

Charros 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8 1

Ganó: Nick Vespi

Perdió: Enrique Vera

Jonrones: José Marmolejos y Dwight Smith Jr. EFE

rcg/gb/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR