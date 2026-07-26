Los diablos rojos y la marea azul contagian la fiesta en Los Ángeles antes del duelo

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Carson (EE.UU.), 25 jul (EFE).- Los seguidores de los equipos de fútbol mexicanos Cruz Azul y Toluca contagiaron este sábado la fiesta en las afueras del estadio previo al encuentro que definirá al Campeón de Campeones de la Liga MX.

La marea azul predominó entre los miles de asistentes al encuentro, desbordando ilusión mientras formaban largas colas para ingresar en el estadio Dignity Heath Sports Park, en la ciudad de Carson.

Haciendo frente a la ola de calor que atraviesa el estado de California, los aficionados portaron con orgullo las camisetas de sus estrellas históricas, como Andrés Gudiño o el colombiano Willer Ditta.

Los apasionados de los Diablos Rojos, aunque en menor presencia, sacaron músculo luciendo las características diademas de diablo de su club.

Ambas aficiones transformaron la ciudad en un estallido de color y la armonía que se percibió desde horas tempranas al partido, con los seguidores de ambos clubes disfrutando de los típicos puestos de comida callejera en las inmediaciones del recinto.

El partido adquiere un sabor mexicano que refleja el sentir de la comunidad hispana más numerosa de la región, que arropa a los clubes de su tierra natal.

El ganador de este duelo entre el campeón de la liga mexicana de la temporada pasada frente al actual tendrá el gran reto de enfrentarse al todopoderoso Inter Miami de Lionel Messi. EFE

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