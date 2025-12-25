Los discos de 2026: Desde el regreso de BTS a Madonna, Charli XCX o ¿Rihanna?

Alicia García de Francisco

Redacción Internacional, 25 dic (EFE).- A la espera de si se confirma el largamente anunciado disco de Rihanna o de sorpresas de Beyoncé o Bruce Springsteen, en el 2026 llegará lo nuevo de Madonna, Charli XCX (en forma de banda sonora de cine) o el esperadísimo regreso de BTS.

– ¿Rihanna?

En febrero de este año fue la última vez que Rihanna habló de su noveno álbum de estudio y en aquel momento aseguraba que quería que saliera en 2025. Pero a las puertas de 2026, no ha vuelto a decir nada, aunque sus seguidores confían en que por fin se publique un disco que llegaría nada menos que diez años después de ‘Anti’. En esta década, la cantante barbadense ha tenido tres hijos con A$AP Rocky y se ha centrado en sus marcas de ropa y belleza.

– Madonna

La reina del pop anunció en septiembre que este próximo año lanzará por fin un nuevo trabajo seis años después de ‘Madame X’. Será además su regreso «a la pista de baile», como ella misma ha señalado en sus redes sociales, ya que será una continuación de ‘Confessions on a Dance Floor’ (2025). Y lo hará de la mano de Warner, sello que la convirtió en una estrella y al que vuelve tras tres discos grabados con Interscope.

– Charli XCX (‘Wuthering Heights’)

Tras su éxito mundial con ‘Brat’ (2024), la británica Charli XCX ha creado la banda sonora de uno de los filmes más esperados de este 2026, la nueva versión de ‘Wuthering Heights’/’Cumbres borrascosas’, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Jacob Elordi. El disco saldrá a la venta el 13 de febrero, a la vez que el estreno del filme. El primer tema, ya publicado, fue ‘House’, junto a John Cale.

– BTS (Primavera)

Tras acabar sus miembros el servicio militar obligatorio en su Corea natal, BTS, el mayor fenómeno de fans del K-Pop anunciaron el lanzamiento de un nuevo álbum para la primavera de 2026. Será su primer disco conjunto desde ‘Proof’ (2022) y realizarán una gira mundial para presentarlo.

– Lana del Rey (‘Stove’)

Lana del Rey lleva desde comienzos de 2024 lanzando pistas sobre un próximo disco que no termina de llegar. Incluso en abril lanzó un tema ‘Henry, Come On’, que iba a ser el primer sencillo de su décimo álbum de estudio, que se iba a titular ‘The Right Person Will Stay’. Ahora parece que se llamará ‘Stove’ y que podría publicarse en enero, según medios especializados estadounidenses, que apuntan a que tendrá un toque más country.

– A$AP Rocky (‘Don’t Be Dumb’)

Con varias portadas diseñada por Tim Burton, con un estilo entre gótico y urbano, ‘Don’t be Dumb’, el cuarto álbum del rapero A$AP Rocky, se publicará el 16 de enero. Llega casi ocho años después de ‘Testing’ (2018). De momento ya ha lanzado tres singles: ‘HIGHJACK’, con Jessica Pratt; ‘Tailor Swif’, cuyo vídeo se grabó en Ucrania, y ‘Ruby Rosary, con J. Cole. Y hasta se especula con que podría colaborar su pareja, Rihanna, con la que ha tenido su tercera hija en septiembre.

– Robbie Williams (‘Britpop’)

El 6 de febrero sale a la venta ‘Britpop’, el nuevo disco de Robbie Williams, que no saca un trabajo nuevo desde ‘The Christmas Present’ (2019). Hasta ahora ya ha lanzado cuatro singles -‘Rocket’, ‘Spies’, ‘Human y Pretty Face’- de un álbum que es un homenaje a la época del ‘Britpop’, los años noventa en los que grupos como Oasis, Blur o Pulp recuperaron la cultura pop de los sesenta.

– Gorillaz (‘The Mountain’)

El grupo virtual de Damon Albarn y Jamie Hewlett tiene previsto lanzar ‘The Mountain’ el 27 de febrero, cuatro días después del primer concierto de la gira de presentación del álbum, el 22 de febrero en Los Ángeles. La vida y la muerte son los temas que centran este trabajo, cuya inspiración encontraron en India, como explicaron los miembros de la banda a la revista Rolling Stone.

– Hilary Duff (‘Luck…or Something’)

Once años después de ‘Breathe In. Breathe Out’, Hilary Duff publica un nuevo álbum, ‘Luck…or Something’, que estará disponible el 20 de febrero. Un disco que se ha hecho con «amor, ansiedad nocturna y un poco de caos», según ha señalado en sus redes sociales la cantante, que ha escrito los temas junto a su marido, compositor y productor, Matthew Koma.

– Las giras de Rosalía, Bad Bunny o The Weeknd

En cuanto a las giras, las más esperadas son la de Rosalía para presentar su ‘Lux’, que comenzará en Lyon (Francia) el 16 de marzo, para pasar por España, Francia, Suiza, Italia, Holanda, Reino Unido, Nueva York y Latinoamérica, con una última cita el 2 de septiembre en Puerto Rico.

También la continuación del tour ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, de Bad Bunny, que le llevará por Latinoamérica, Europa, Australia o Japón, para cerrarla en Bruselas el 22 de julio. O Ariana Grande, Lady Gaga, Ed Sheeran, Metallica o el ‘After Hours Til Dawn’, de The Weeknd con Anita en su fase latinoamericana y con Playboi Carti en la europea. EFE

