Los documentos de Epstein recogen un pago de 1.050 dólares a nombre de José María Aznar

1 minuto

Washington, 30 ene (EFE).- La última revelación del archivo del pederasta Jeffrey Epstein hecha pública este viernes recoge un pago del financiero a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003, cuando el español todavía era presidente del Gobierno.

La compañía Shoppers Travel Inc., receptora del pago, era utilizada habitualmente por Epstein para reservar vuelos comerciales para sus asociados y empleados. EFE

