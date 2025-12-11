Los dominicanos Matías, Novas y Cedeño sobresalen en el Campeonato de Pesas

Santo Domingo, 10 dic (EFE).- Fransheska Matías, Nathalia Novas y Julio Cedeño otorgaron ocho medallas al país este miércoles en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Levantamiento de Pesas, que se celebra en el Parque del Este.

Los pesistas, además de alzarse con las preseas en sus respectivas categorías, también sellaron su clasificación a los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Matías reinó en la categoría de los 69 kilogramos femeninos, donde consiguió las tres medallas de oro con 111 kilos en el arranque, 136 en envión, y 247 en el total.

“No ha sido una sorpresa mi actuación. Me preparé para esto y más, sabiendo que tenía una rival, como la colombiana Yulieth Rodríguez, de un nivel mundialista”, declaró Fransheska, afirmaron los organizadores en una nota.

Rodríguez consiguió la presea de plata en el arranque, al igual que en envión, con 135 kilos, y en el total, con 245. Claudia Rengifo Chirinos, de Venezuela, obtuvo el bronce en el arranque, con 101 kilos, y en el total, con 216, mientras que Karla Novelo Cuevas, de México, se hizo del bronce en envión con una alzada de 121 kilos.

Cedeño, nativo de El Seibo, conquistó el oro en arranque, con 155 kilos, y sumó la presea de plata en el total con 334.

Julio Mayora, subcampeón olímpico en Tokio 2020 (2021), ganó plata en el arranque, con 150 kilos, oro en el envión, con 196, y oro en total, con 346, en la división 79 kilogramos.

Mayora obtuvo plata en Tokio en 69 kilogramos, es un doble campeón en Juegos Panamericanos y ganador de un bronce en el Mundial de Asjabad, Turkmenistán, en 2018.

«Estoy muy contento por este primer lugar y por el hecho de arrebatarle una medalla de oro a un rival del nivel Olímpico y mundialista como Mayora, con quien, a pesar de la rivalidad, me une una gran amistad de más de 10 años», declaró Cedeño.

La quisqueyana Nathalia Novas se hizo de una presea de plata y par de bronce en la división de los 63 kilogramos, la cual fue ganada por la colombiana Karen Mosquera, quien resultó ser la campeona absoluta estableciendo dos récords panamericanos en arranque y total.

La nativa de Barahona, obtuvo el bronce en arranque con una mejor alzada de 98 kilos, consiguió la plata en envión, con 123, y sumó el segundo bronce en el total con 221 kilos en la primera competencia del día.EFE

