Los dos favoritos pasan a segunda vuelta en las primarias del partido gobernante de Japón

1 minuto

Tokio, 4 oct (EFE).- El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón celebra este sábado primarias para elegir a su nuevo líder y posiblemente próximo dirigente del país, un proceso que se decidirá en segunda vuelta entre los dos favoritos, Sanae Takaichi y Shinjiro Koizumi, después de que ningún candidato obtuviera la mayoría en la primera ronda.

La primera votación de las elecciones internas del PLD comenzó a las 13:00 hora local (4:00 GMT) y se prolongó durante una media hora. Un total de 590 votos de los legisladores del partido y sus bases y afiliados estaban en juego en estas elecciones.

Takaichi, exministra del Interior y quien aspira a ser la primera mujer en liderar Japón, se aseguró 183 apoyos en la primera ronda, seguida del ministro de Agricultura, Koizumi, con 164 sufragios, mientras que el tercero más votado, el actual portavoz gubernamental, Yoshimasa Hayashi, quedó en tercer lugar con 134 votos, forzando una segunda vuelta, según la retransmisión en directo de la cadena pública NHK. EFE

mra/pav/llb

(foto)