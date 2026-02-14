Los dos grandes aeropuertos de París reducirán sus vuelos entre el 20 % y 30 % por el frío

París, 14 feb (EFE).- Las autoridades francesas pidieron a las compañías aéreas que reduzcan mañana entre un 20 % y un 30 % su programa de vuelos en los dos grandes aeropuertos de París, el Charles de Gaulle-Roissy y el de Orly, debido a la alerta de nieve y hielo en la región parisina.

En un comunicado enviado este sábado, la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) detalló que la restricción de vuelos en Charles de Gaulle será del 30 %, entre las 7 y 16 horas del domingo, mientras que en Orly, del 20 %, entre las 6 y 14 horas de ese mismo día.

La DCGA no explicó cuántos vuelos resultarán cancelados o retrasados por estas medidas -ni cuántos de origen y de llegada- y pidió a los pasajeros que se informen junto a su compañía aérea. EFE

