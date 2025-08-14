Los drones civiles rusos miran al futuro, más allá de la guerra en Ucrania

Moscú, 14 ago (EFE).- La tecnología rusa de drones civiles busca adelantarse al futuro, pese a la actual presión de la guerra en Ucrania, donde estos artefactos obligaron a los fabricantes de armas rusas a multiplicar su producción.

El Centro de Innovaciones Skólkovo -el Valle de Silicona ruso- acoge a partir de hoy el foro ‘Sistemas no pilotados, tecnologías del futuro’, para mostrar los principales proyectos de equipos de alta tecnología aplicados a importantes ramas de la economía nacional.

«Hemos intentado mostrar cómo los sistemas no pilotados pueden ser aplicados a la vida práctica», afirma Maxim Avdéev, director del Centro Federal de Drones, durante el evento que cuenta con la participación de más de mil empresas rusas e invitados de una treintena de países.

Integración humano-máquina

Avdéev destacó que el foro no solo intenta «mostrar cómo será el futuro cercano» sino también «comprender como nosotros, los seres humanos, interactuaremos con las máquinas a partir de ahora».

«Confío en que hemos podido mostrar que los cambios venideros nos permiten mantener la presencia humana e integrarla al entorno de las máquinas para que estas hagan su trabajo más seguro, rápido, eficaz, y sobre todo, que no suplanten al ser humano solo por el mero propósito de suplantarlo», aseveró.

La exposición cuenta con dos amplias zonas, una organizada por sectores como la agricultura, la silvicultura, la construcción, el comercio, la energía y la administración urbana, y otra, con pabellones de los productores rusos.

A diferencia de los mortíferos modelos de drones surgidos durante los casi tres años de la campaña bélica en Ucrania como el Lantset, el Kub o el Guerán (más conocido como Shahed), los agricultores rusos ahora pueden acceder al minitractor multifuncional de la compañía Cognitive Pilot de la región siberiana de Tomsk.

«Sabemos que muchos problemas durante el trabajo del equipamiento agrícola se deben al factor humano… aquí no hay factor humano alguno, el robot no se emborracha, no se deprime, no se pelea con su mujer, trabaja siempre igual de bien, con la misma calidad», bromea en subdirector de la compañía Nikolái Nikolski.

Se trata de una innovación que ya se produce en serie y ha llamado la atención de clientes extranjeros de América Latina y Sudáfrica, en particular los brasileños, según comentó a EFE el subdirector de Cognitive Pilot.

Los drones también ya son ampliamente utilizados para la inspección de los cultivos o la aspersión de plaguicidas, añade, al mostrar diversos modelos.

Desde limpiar la calle a la arqueología

Los organizadores de la exposición, que no escatimaron recursos en la creación de espacios interactivos, gigantescas pantallas y diseños atractivos para los visitantes, presentaron también nuevos sistemas autónomos para la limpieza de calles, como el robot Pixel de la empresa Avtonómica o el BRO 3.0 de 168 Robotics.

Estos modelos, ya utilizados en la capital rusa, son capaces de evadir obstáculos y operar en grupo gracias a sus programas adaptativos, funcionar tanto en verano como invierno gracias al recambio de aditamentos, y limpiar cientos de miles de metros cuadrados diarios.

Además de diversas plataformas móviles y drones náuticos, la exposición mostró un amplio abanico de usos civiles de los drones aéreos.

Estos son de probada utilidad no solo durante el monitoreo de zonas boscosas para detectar incendios y hallar personas perdidas, sino también para crear «copias tridimensionales» que pueden ser posteriormente navegadas con cascos de realidad virtual por constructores, diseñadores o guardabosques.

El desarrollo de sistemas ópticos infrarrojos o magnéticos amplía considerablemente el campo de aplicación de estos artefactos, usados incluso en labores de arqueología, al ser capaces de «ver» objetos escondidos bajo tierra.

A los usos cotidianos, como es el caso del comercio electrónico, que incluye robots, sistemas «inteligentes» de venta y mensajeros autónomos, se suman los servicios al sistema energético: drones con nombres alegóricos como ‘araña’ y ‘libélula’ son capaces de inspeccionar las líneas de alta tensión e incluso limpiarlas del hielo que las cubre en invierno.

Empresarios y competiciones

Más allá del foro y la exposición, el evento incluye un programa empresarial que prevé el intercambio entre representantes de compañías del sector con el fin no solo de conocer los desarrollos existentes, sino también establecer contactos y contratos de trabajo para venideros proyectos.

No podía faltar en el foro la parte competitiva, ya que acoge dos certámenes de pilotaje de drones.

El principal, la Copa del Alcalde de Moscú, cuenta con un fondo de premios de cinco millones de rublos (cerca de 63.000 dólares), y la participación de medio millar de pilotos de once países.

Además, están previstas carreras de drones, en la que pilotos FPV (First Person View) de todas las edades practican su destreza en velocidad, rapidez de reacción y diseño de sus modelos.EFE

