Los drones mataron a más de 1.000 civiles en Sudán entre enero y mayo

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Más de 1.000 civiles murieron por ataques de drones en Sudán entre enero y mayo, indicó este lunes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Este país africano está en guerra desde abril de 2023, cuando estalló un conflicto por el poder entre el ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

«En Sudán, el terrible conflicto se ha extendido e intensificado, marcado por un fuerte incremento del uso de drones de guerra. Entre enero y mayo de 2026, nuestra oficina ha documentado la muerte de más de 1.000 civiles en ataques con drones», declaró Volker Türk al abrir en Ginebra una nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos.

El alto responsable aseguró que, como parte de las hostilidades, «las violaciones y violencias sexuales son omnipresentes» en el país.

Los combates y ataques con drones se intensificaron en los últimos meses en la región de Kordofán y el estado del Nilo Azul, cerca de la frontera etíope, después de que el pasado octubre las FAR tomaran la ciudad de El Fasher, en Darfur, en el oeste.

La guerra, que ya va por su cuarto año, ha causado más de 200.000 muertos según ciertas estimaciones. La ONU habla de la peor catástrofe humanitaria del planeta.

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