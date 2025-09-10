Los drones que atacaron Polonia perdieron el rumbo, según Bielorrusia
Moscú, 10 sep (EFE).- Los drones rusos que atacaron hoy territorio polaco perdieron el rumbo debido a la actuación de los sistemas de lucha radioelectrónica rusos y ucranianos, aseguró hoy Pável Muraveiko, jefe del Estado Mayor del Ejército bielorruso.
Minsk admitió en un comunicado haber derribado en su territorio parte de los drones que se habían desviado de su destino original, al tiempo que destacó que Polonia le advirtió de la aproximación de aparatos no tripulados hacia su frontera. EFE
