Los drones que atacaron Polonia perdieron el rumbo, según Bielorrusia

Moscú, 10 sep (EFE).- Los drones rusos que atacaron hoy territorio polaco perdieron el rumbo debido a la actuación de los sistemas de lucha radioelectrónica rusos y ucranianos, aseguró hoy Pável Muraveiko, jefe del Estado Mayor del Ejército bielorruso.

El comunicado castrense precisa que se trata de «aparatos no tripulados que perdieron el rumbo debido a la actuación de sistemas de lucha radioelectrónica de ambos bandos».

«Parte de esos drones desorientados fueron abatidos por las fuerzas antiaéreas de nuestro país en territorio de la república», subrayó.

El general destacó que Minsk intercambió información al respecto con Polonia y Lituania entre las 23.00 del martes y las 04.00 del miércoles.

«De esta forma informamos sobre el acercamiento de aparatos volantes no identificados al territorio de ambos países. Esto permitió a la parte polaca reaccionar operativamente a las acciones de los drones, desplegando a sus fuerzas aéreas», señaló.

Minsk reconoció que Polonia le advirtió de la aproximación de «aparatos volantes no identificados hacia la frontera de la República de Bielorrusia desde territorio de Ucrania».

Precisamente, Polonia había anunciado la víspera el cierre de su frontera debido al comienzo este viernes de las maniobras militares conjuntas Zapad-2025, que se celebran en territorio ruso y bielorruso.

Según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Rusia lanzó de forma deliberada contra territorio polaco al menos ocho drones kamikaze Shahed, aunque fuentes polacos hablaron de casi una veintena.

Al menos dos aparatos impactaron contra el suelo, y uno de ellos ha dañado el tejado de un edificio residencial en la región de Lublin (este)

El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró que ha sido la primera vez que drones rusos tuvieron que ser derribados sobre territorio de un Estado miembro de la OTAN, y por eso los aliados toman muy en serio la situación, que calificó de «probable provocación a gran escala» por parte de Rusia.

«Lo más probable es que estemos ante una provocación a gran escala», afirmó el mandatario, cuyo gobierno lo calificó de «acto de agresión».EFE

