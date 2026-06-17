Los drones ucranianos reducen la presión rusa en Donetsk

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 17 jun (EFE).- Las fuerzas ucranianas destruyen la logística rusa con drones y contraatacan en algunas zonas del frente, pero el ejército invasor no ceja en sus planes de avanzar en la región oriental de Donetsk, donde la ciudad de Kostiantínivka (que antes de la guerra tenía 67.000 habitantes) se ha convertido en epicentro de los combates.

Pese a la lentitud de sus progresos, las fuerzas rusas mantienen la presión con el objetivo de acercarse a Sloviansk y Kramatorsk, bastiones clave del 25 % de la región actualmente bajo control ucraniano.

Tras meses de intentos rusos de capturar Kostiantínivka, que está situada a veinte kilómetros de estos dos feudos urbanos clave, el Ejército ucraniano niega las informaciones rusas de unos avances decisivos en la ciudad, aunque admiten que unos 120 soldados rusos han logrado infiltrarse en el municipio.

Una ciudad sitiada

La situación en Kostiantínivka es «difícil» por la presencia de una pequeña cantidad de tropas rusas esparcidas por la ciudad, según ha declarado a la televisión ucraniana el jefe del 19 Cuerpo del Ejército de Ucrania, Oleksandr Bakulin.

El general afirma que la mayor parte de tropas ucranianas están ahora en las afueras de la ciudad, pero las tropas rusas no han logrado hacerse con el control total de ninguna zona del municipio, donde se registran combates.

Según la plataforma de seguimiento de la guerra DeepState, la infantería rusa empuja hacia el interior de la ciudad para cortar las rutas de suministros de las tropas ucranianas que permanecen en ella.

Las fuerzas rusas también atacan Kostiantínivka con drones y aviación para destruir todas las construcciones que sirven de cobertura a sus defensores. Cientos de civiles siguen viviendo allí en las ruinas de los edificios.

Los analistas advierten de que la caída de la ciudad, que consideran probable, complicaría el suministro para las fuerzas ucranianas en la zona, ya que los drones rusos pasarían a suponer una amenaza más directa para Kramatorsk.

Sin embargo, el Ejército ruso aún debería tomar Druzhkivka, una ciudad de dimensiones parecidas a Kostiantínivka, para llegar a Kramatorsk y Sloviansk.

Un campo de batalla cambiante

El Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington (ISW) afirma que Moscú exagera los avances en Kostiantínivka con vídeos generados con Inteligencia Artificial en los que aparecen banderas rusas por toda la ciudad. El ISW agrega que los avances confirmados no tienen por qué traducirse en la caída a manos rusas a corto plazo del «cinturón fortificado» de Donetsk.

Aunque Rusia goza de superioridad numérica, el uso intensivo de drones por parte de Ucrania impide que las fuerzas del Kremlin aprovechen su ventaja en personal.

«Si bien Rusia es capaz de masificar rápidamente la producción, nuestras fuerzas tienen en general ventaja en innovación y en la adaptación de las tecnologías de drones para hacerlas más efectivas», dijo a EFE Dmitró ‘Domóvik’, de una unidad de drones del 413 Regimiento de Sistemas No Tripulados ‘Raid’.

Ambos bandos tratan de alcanzar a los operadores de drones enemigos para lograr imponerse en el campo de batalla, agregó el militar.

El uso masivo de drones ha dificultado los ataques en grupo de la infantería rusa, que envía ahora a sus soldados de uno en uno. Esto ha cambiado de manera dramática las características de las hostilidades respecto de batallas como la de Bájmut en 2023 y la de Pokrovsk en 2024 y 2025.

Presión ucraniana

Oleksandr Bakulin, el jefe del 19 Cuerpo del Ejército de Ucrania, califica de «victorias pírricas» los logros de Rusia, que el general considera ínfimos si se comparan con sus pérdidas.

«En uno o dos meses, el enemigo perderá toda su capacidad de avanzar incluso con ataques de soldados que actúan solos, y ya no es capaz de atacar con equipo pesado», declaró a la televisión ucraniana.

Según la unidad de drones ucraniana Apachi, un ataque poco habitual llevado a cabo por hasta 50 soldados rusos, 28 motocicletas, un tanque y tres vehículos blindados de combate fue repelido en el eje de Sloviansk este martes.

Mientras tanto, los ataques ucranianos contra la logística militar rusa en carreteras clave de los territorios ocupados continentales y de Crimea han infligido bajas récord de vehículos a Rusia este mes de junio, según el Grupo de Resistencia Informativa.

El analista de este grupo Oleksandr Kovalenko señala que este tipo de ataques limitarán aún más la capacidad de los rusos de mantener su ofensiva y facilitarán nuevos contraataques ucranianos. EFE

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