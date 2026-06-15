Los dueños de la discoteca dominicana Jet Set serán juzgados por homicidio involutario

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Santo Domingo, 15 jun (EFE).- Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set de Santo Domingo que colapsó en abril de 2025 dejando 236 fallecidos y más de 180 heridos, serán juzgados acusados de homicidio involuntario, tal y como había solicitado el Ministerio Público, y no por homicidio voluntario, petición realizada por los querellantes.

La decisión fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien también ratificó las medidas de coerción contra los imputados, que incluyen garantía económica, presentación periódica y prohibición de salida del país.

Además, ordenó la inmovilización de sus bienes por un monto de hasta 500 millones de pesos (unos 8,3 millones de dólares) como medida cautelar.

Tras esta decisión, el Movimiento Justicia Jet Set, que agrupa a sobrevivientes y a familiares de fallecidos en la tragedia, expresó en un comunicado «su respeto institucional por las decisiones judiciales», pero consideró insuficiente el fallo emitido en esta etapa del proceso.

El magistrado sostuvo que los imputados no tenían intención de provocar la tragedia, sin embargo, dicho movimiento cuestionó esa conclusión y afirmó que el homicidio voluntario con dolo eventual -la recalificación jurídica que esta agrupación defendía- «no requiere intención directa de matar, sino valorar si, conociendo un riesgo grave, previsible y evitable, se decidió continuar actuando pese a la posibilidad del resultado».

Asimismo, reiteró que continuará acompañando a las familias y sobrevivientes «en la búsqueda de una justicia proporcional, seria y conforme a la magnitud del daño causado».

Por su lado, Alcides Acosta, quien perdió a un hermano y a su cuñada en la tragedia, calificó de «parcializada» la decisión judicial de mantener la acusación de homicidio involuntario.

«Seguiremos luchando, vamos a seguir peleando», afirmó ante los medios, aunque argumentó que se trata del «juego del huevo y la piedra» porque, según dijo, al juez «no le duelen» las víctimas.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, durante años Jet Set, un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo, «operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados».

La tragedia se produjo la madrugada del 8 de abril de 2025 mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro, al igual que uno de los músicos de su orquesta.

En el accidente murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas estadounidenses de béisbol Otavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro dominicano de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

También se informó en su momento del fallecimiento de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano.EFE

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