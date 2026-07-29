Los dueños de los Globos de Oro tildan de «absurda» la demanda por la venta de los premios

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Los Ángeles (EE.UU.), 28 jul (EFE).- La propietaria de los Globos de Oro, Penske Media, tildó este martes de «absurda» e «irracional» la demanda interpuesta por la antigua Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés), acusando a la empresa propietaria de los galardones de violar las leyes antimonopolio.

«La transacción de los Globos de Oro se cerró hace más de tres años y recibió todas las aprobaciones necesarias; cualquier afirmación de que no se cerró, o que aún pueda revertirse, es, una vez más, rotundamente falsa», indicó un portavoz de estos premios, considerados la antesala de los Óscar, en un comunicado al que tuvo acceso EFE.

La demanda de la HFPA «es una lamentable distracción que desvía indebidamente recursos de causas benéficas legítimas», agregó.

«Nos preocupa que la HFPA, una organización tan criticada por sus fallas éticas, su falta de inclusión, su racismo y su mala conducta con el talento, siga encontrando abogados dispuestos a impulsar demandas tan ilegítimas», sentenció el texto.

La HFPA presentó este martes una demanda ante un tribunal de Los Ángeles acusando a la actual empresa propietaria de los Globos de Oro de violar las leyes antimonopolio federales y estatales a través de un plan clandestino para hacerse con el control de los galardones.

La demanda reza que la maniobra buscaba «adquirir fraudulentamente los prestigiosos y valiosos Globos de Oro, con 80 años de historia, destruir a su fundador y antiguo propietario, la HFPA, y ejercer un control monopolístico sobre los mercados de publicidad, premios y comercio de Hollywood».

La antigua organización de los premios exige una indemnización de al menos 150 millones de dólares por daños y perjuicios, así como la anulación de los acuerdos que transfirieron la propiedad de los Globos de Oro.

La HFPA funcionó durante 80 años como una asociación sin ánimo de lucro de periodistas extranjeros encargada de organizar uno de los galardones más prestigiosos de Hollywood, hasta que un reportaje publicado en febrero de 2021 por Los Angeles Times destapó una grave falta de diversidad en su membresía.

El artículo reveló que la organización no contaba con ningún integrante negro, desatando así una crisis institucional y un boicot generalizado por parte de los publicistas y la industria del entretenimiento.

Este escándalo derivó en la venta de los premios a Penske Media en 2023 y aunque HFPA inició un proceso para disolverse, la junta directiva pausó temporalmente este movimiento en mayo de 2025 para investigar irregularidades relacionadas con el traspaso de poder comercial de los Globos de Oro.

El director ejecutivo de Penske Media, Jay Penske, es además propietario de los principios medios especializados de Hollywood, incluida Variety, The Hollywood Reporter y Deadline. EFE

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