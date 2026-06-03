Los editores en línea podrán optar por no aparecer en resúmenes de IA de Google en R.Unido

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Londres, 3 jun (EFE).- Los editores en línea podrán optar por no aparecer en los resúmenes de inteligencia artificial (IA) de los resultados de búsqueda de Google -AI Overviews- en el Reino Unido, comunicó este miércoles el organismo regulador de la competencia británica, que calificó la medida de «pionera en el mundo».

Los resúmenes de IA son respuestas automáticas que aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda de Google y que sintetizan información de múltiples páginas web sin necesidad de que sea necesario pinchar en cada enlace.

En un comunicado, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés), regulador británico, señaló que ha dado a Google un plazo de nueve meses para implementar los cambios.

La medida se conoce después de que la CMA designara el año pasado a la empresa como actor estratégico del mercado, dada su posición dominante en el sector, donde representa más del 90 % de las búsquedas en el Reino Unido.

«Por primera vez en el mundo, los editores contarán ahora con herramientas eficaces para evitar que su contenido se utilice para alimentar funciones de IA en las búsquedas, como los resúmenes de IA. Esto permitirá a los editores, como las organizaciones de noticias, negociar acuerdos de contenido con Google», indicó la CMA.

Google también deberá garantizar que el contenido de los editores se atribuya correctamente, con enlaces claros, en los resultados de búsqueda generados por inteligencia artificial, lo que, según la CMA, contribuirá a aumentar la confianza del consumidor.

Muchos editores se han quejado por una fuerte caída en el tráfico web desde que Google lanzó los resúmenes generados por IA en la parte superior de los resultados de búsqueda.

La directora ejecutiva de la CMA, Sarah Cardell, declaró que se ha introducido «un requisito pionero a nivel mundial para Google. Servicios de búsqueda en el Reino Unido que permiten un trato justo, mayor transparencia y opciones significativas para empresas y consumidores», y agregó que «es crucial que los editores de contenido, incluidas las organizaciones de noticias, tengan el poder de negociación adecuado sobre cómo se utiliza su contenido».

Google, por su parte, ha señalado a los medios británicos que escucha los comentarios de editores y creadores, y colabora con reguladores como la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido para garantizar que los propietarios de sitios web cuenten con las herramientas adecuadas a medida que evolucionan las preferencias de los usuarios.

‘AI Overviews’ tiene como característica ofrecer, por ejemplo, un extracto resumido para resolver dudas complejas, comparar productos o explicar conceptos paso a paso. EFE

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