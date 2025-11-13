Los EE.UU. que sí están en la COP30: “Me avergüenza la ausencia de mi Gobierno”

Jon Martín Cullell

Belém (Brasil), 13 nov (EFE).- El Gobierno de EE.UU. ha dado plantón a las negociaciones climáticas por primera vez en décadas, pero no así miembros de la sociedad civil de ese país que participan en la cumbre climática de la ONU (COP30) en Belém para señalar que ellos sí creen en la ciencia.

Aunque no pueden competir con los enormes pabellones de países como China ni sentarse en la mesa de negociación, empresas, académicos, estudiantes y ONG estadounidenses han viajado a Brasil para tratar de llenar parte del hueco dejado por el presidente Donald Trump.

«Como puedes ver, la comunidad empresarial está aquí», responde, rotundo, a una pregunta de EFE Martin Durbin, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Comercio de EE.UU., que participa en una evento sobre la economía de bajo carbono junto a otros directivos.

Preguntado sobre el impacto que pueden tener las decisiones de Trump sobre la agenda climática de las empresas, Durbin asegura que la apuesta por la transición energética es una «decisión estratégica a largo plazo» y que las compañías ven en ella una «oportunidad».

A ninguno de los estadounidenses presentes en la COP30 les sorprende la ausencia del Gobierno de Trump, quien ha tachado el cambio climático de «estafa» y que decidió salir del Acuerdo de París nada más tomar posesión del cargo.

Pese a que era esperado, William Freeman, un alumno de 29 años miembro de la Coalición Medioambiental de Estudiantes de la Universidad de Yale, dice que la ausencia le «avergüenza» y que espera que el resto de delegaciones entiendan que EE.UU. es un lugar «con diversidad de opiniones».

«Si no hay nadie, nadie puede hablar en nuestro nombre; por eso, es importante mantener alguna representación», asegura Freeman, sentado en un pequeño puesto dentro del recinto de la cumbre, cubierto de pósters sobre la contribución de los insectos al medioambiente.

En otro puesto unos pasos más allá, la profesora Julia Klein, de la Universidad de Colorado, tampoco se ha querido perder la oportunidad que le ofrece la conferencia para hablar sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas montañosos, su especialidad, y sobre la red internacional de investigadores que dirige, llamada «Centinelas de la montaña».

Con todo, opina que la presencia de la sociedad civil no compensa la ausencia del Gobierno y que el país, el mayor emisor histórico de gases contaminantes, está «perdiendo liderazgo» con esta decisión.

«Necesitamos estar en la mesa de negociación e involucrarnos activamente en el proceso», asevera a EFE esta académica de 57 años.

En el actual escenario de negacionismo climático en EE.UU., Klein lamenta la reducción de fondos para la investigación y el despido de algunas personas con las que habitualmente colaboraba, como funcionarios de la agencia encargada de la protección de los parques naturales.

Los recortes a subsidios para la acción climática también han afectado, de cierta forma, a la ONG The Climate Registry, que ayuda a empresas a contabilizar su huella de carbono.

Su directora ejecutiva, Amy Holm, una orgullosa californiana de 65 años, dice que unos 10 miembros se han dado de baja este año porque, con menos recursos, tienen que dedicarse a lo más prioritario.

Aun así, la activista, cuya ONG organiza viajes de líderes locales y regionales a las COP, dice que este año hubo «mucho interés» para ir a Belém, pese a los problemas con la falta de alojamiento accesible.

Prueba de ello fue la fugaz presencia esta semana de la némesis progresista de Trump, el gobernador de California, Gavin Newsom, quien aseguró que su estado seguirá por el camino de la transición energética.

«En lugar de quejarnos, estamos aquí para hacer algo al respecto», afirmó y abrió un resquicio de esperanza entre los estadounidenses de la COP30, hasta entonces huérfanos de líder.EFE

