Los embalses marroquíes rozan el 71 % de su capacidad, dos veces más agua que hace un año

Rabat, 16 feb (EFE).- Los embalses marroquíes alcanzaron este lunes un 70,6 % de agua con 11.800 millones de metros cúbicos, un aumento del 154 % respecto al mismo periodo del año pasado, tras las intensas lluvias de las últimas semanas, informó el Ministerio de Equipamiento y Agua.

En estadísticas publicadas en su página de Facebook, el departamento detalla que los 13 embalses del río Lucus, en el noroeste, lideran la situación con 1.800 millones de metros cúbicos (94,2 %), siete de ellos al 100 %.

Siguen los cuatro del Buregreg, al este de Rabat (más del 93 %), los 13 del Sebou, al noreste de la capital (más del 91 %), los cinco del Tansift (84 %), los ocho de Sus-Masa (54,5 %), los dos de Kert-Ziz-Ghris (60 %) y los 11 del Um Errbia (45%). La menor tasa corresponde a los cuatro embalses del sur, en Deraa y Uad Nun (34 %).

El temporal que castigó el norte y el noroeste del país causó cuatro muertos en Tetuán (norte) y el derrumbe de una casa en Larache que sepultó a tres personas, dejó más de 150.000 evacuados y pérdidas millonarias en infraestructuras y agricultura.

La provincia atlántica de Larache, ubicada la cuenca del Lucus, en el noroeste, fue la más afectada por el temporal de principios de mes, seguida de varias zonas al norte de Rabat.

Con la mejoría meteorológica, las autoridades iniciaron el sábado el retorno progresivo de los miles de evacuados a sus hogares.

En la ciudad de Alcazarquivir (Larache), la más afectada con unos 120.000 desalojados, los vecinos regresaron a la mayoría de barrios y se reanudaron las clases este lunes, aunque tres distritos se mantienen con problemas y las autoridades desaconsejaron volver. EFE

