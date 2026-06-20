Los emperadores de Japón llegan a Bélgica en su primera visita oficial en 27 años

Compartir

2 minutos

Bruselas, 20 jun (EFE).- El emperador Naruhito de Japón y su esposa Masako llegaron este sábado a Bélgica, tras pasar unos días en Países Bajos, en la primera visita oficial de la monarquía japonesa al país en 27 años.

Ambos fueron recibidos por la princesa Isabel, heredera al trono de Bélgica, en el aeropuerto militar de Melsbroek, según informaron medios locales.

La visita coincide con el 160º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Bélgica y se extenderá hasta el próximo jueves.

La agenda oficial de los emperadores no comienza hasta el lunes, por lo que hoy serán acompañados al Palacio de Ciergnon, en la provincia de Namur, para disfrutar de la naturaleza hasta entonces.

El lunes viajarán a Laeken, donde se encuentra la residencia oficial de los monarcas belgas, y el martes iniciarán una visita por Bruselas donde se reunirán con autoridades locales en la Grand-Place seguida de encuentros con líderes políticos como el primer ministro belga, Bart De Wever, y miembros del Parlamento.

El miércoles, los emperadores asistirán a una presentación sobre la historia hidrológica de Namur y después se dirigirán a Lovaina para visitar el Instituto de Microelectrónica y Componentes (IMEC), donde trabajan alrededor de un centenar de investigadores japoneses, detallaron medios belgas.

Finalmente visitarán la Biblioteca de Asia Oriental de la Universidad de Lovaina a la que, según medios locales, Japón donó cerca de 14.000 volúmenes tras su destrucción por parte de las tropas alemanas durante la Primera Guerra Mundial.

Antes de regresar a Japón, los monarcas se reunirán con miembros de la diáspora japonesa en la residencia del embajador. EFE

par/psh

(foto)