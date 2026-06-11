Los emperadores de Japón preparan su visita a Países Bajos y Bélgica centrados en la «paz»

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Tokio, 11 jun (EFE).- El emperador Naruhito de Japón y su esposa Masako partirán este sábado a Europa para un viaje a Países Bajos y Bélgica de dos semanas centrado en fomentar los intercambios entre los pueblos y reafirmar la importancia de la paz.

«Durante la visita, espero reflexionar sobre la historia, reafirmar la importancia de la paz y apreciar los intercambios con la gente de ambos países», dijo este jueves Naruhito, en una rueda de prensa en Tokio para avanzar el viaje.

El monarca reconoció que, a pesar de las buenas relaciones entre las familias reales de los tres países, «no debemos olvidar que hubo tiempos difíciles», en respuesta a una pregunta de la prensa sobre el militarismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

«Creo que es importante aprender humildemente de la historia, profundizar nuestra comprensión y cultivar un amor por la paz», aseguró el emperador.

El viaje, entre el 13 y el 26 de junio, será el primero de Naruhito a Países Bajos y Bélgica desde que llegó al trono en 2019.

Los emperadores viajaron por última vez a Países Bajos hace 13 años, y a Bélgica hace 27, con motivo de la boda del monarca Felipe.

Durante la rueda de prensa, una de las pocas que el emperador japonés ofrece a la prensa extranjera, Naruhito destacó los buenos lazos que mantiene con las familias reales de los dos países, y aseguró que le gustaría reforzar sus vínculos con las generaciones más jóvenes de ambas casas.

«En un momento de rápidos cambios en la situación internacional, es cada vez más importante que la familia imperial y las familias reales de cada país apoyen a sus respectivos pueblos, pidan su felicidad y busquen la paz mundial y la buena voluntad internacional», deseó el emperador. EFE

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