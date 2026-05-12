Los emperadores de Japón viajarán en junio a Países Bajos y Bélgica para promover lazos

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Tokio, 12 may (EFE).- La Casa Imperial de Japón confirmó este martes que los emperadores viajarán a mediados de junio a Países Bajos y Bélgica con el fin de promover las relaciones bilaterales, en su primera visita a estos países desde que Naruhito llegó al trono en 2019.

El jefe de Estado japonés y la emperadora, Masako, tienen previsto llegar a la capital neerlandesa, Ámsterdam, el 13 de junio, y después trasladarse a la capital belga, Bruselas, el 20 de junio. Según su agenda, regresarán a Tokio el 26 de junio.

El Gobierno nipón dio este mismo martes ‘luz verde’ a la visita de Estado, «considerando las relaciones de amistad entre Japón y estos dos países» y aceptando así las invitaciones extendidas «en numerosas ocasiones» por el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos y por el monarca Felipe de Bélgica.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se mostró convencida de que la visita de Naruhito y Masako «fortalecerá todavía más las cordiales relaciones de amistad y buena voluntad».

«Quiero expresar mis más sinceros deseos de que Sus Majestades disfruten de un feliz viaje y regresen sanos y salvos a casa», agregó, según un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés.

Esta será su primera visita a Países Bajos en 13 años, cuando Naruhito todavía era príncipe, y la primera a Bélgica en 27 años, desde que atendieron la boda del monarca Felipe. Además, el viaje coincide con la conmemoración del 160 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Tokio y Bruselas. EFE

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