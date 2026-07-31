Los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, plataformas que atraen la migración clandestina a Europa

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Los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de África, que constituyen las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África, son plataformas que atraen la inmigración clandestina hacia Europa continental.

– Fronteras reforzadas –

Ceuta, una antigua colonia romana con una población de 84.000 habitantes, mide unos 18 kilómetros cuadrados y se encuentra justo al otro lado del estrecho de Gibraltar.

Fue capturada por los árabes y los portugueses y ha estado bajo soberanía española desde 1640.

Melilla, que mide unos 200 kilómetros cuadrados, está situada en el extremo oriental de la costa mediterránea de Marruecos, y ha estado bajo control español desde 1497.

Tiene una población diversa de aproximadamente 87.000 habitantes, de los cuales alrededor de la mitad son musulmanes, y miles de marroquíes van allí a trabajar y hacer compras todos los días.

Los dos territorios están protegidos por vallas reforzadas con alambre de púas, cámaras de video y torres de vigilancia. En el pasado, migrantes han muerto o resultado heridos al intentar atravesar las barreras.

– Territorio disputado –

Ambos enclaves fueron conquistados como parte de una estrategia de los reyes católicos de establecer puestos avanzados de la cristiandad en el continente africano tras la expulsión de moros y judíos de España, en 1492.

Reclamados por Marruecos, las dos ciudades han sido durante mucho tiempo un punto de conflicto en las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, con Madrid insistiendo en que ambas son partes integrales del territorio español.

Ambas ciudades portuarias se han desarrollado como centros militares y comerciales que vinculan África con Europa, y desde la década de 1990 han gozado de un estatus similar a otras zonas autónomas, como el País Vasco y Cataluña.

Ciudades portuarias con un comercio próspero con África, los dos enclaves son tildados de «presidios coloniales» por parte de Marruecos, que los considera parte integral de su territorio.

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