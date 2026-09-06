Los enviados de Trump llegan a Ucrania tras reunirse con Putin

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Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron este domingo a Ucrania con una propuesta que según el presidente Donald Trump, busca poner fin al conflicto con Rusia, un día después de reunirse con Vladimir Putin en Moscú.

Se trata de la primera visita a Kiev de Witkoff, un empresario cercano a Trump, y de Kushner, el yerno del presidente estadounidense, desde que empezaron a ejercer como mediadores en este conflicto.

Witkoff y Kushner llegaron a Kiev en tren, informó un periodista de la AFP desde una estación de ferrocarril en la capital ucraniana. Está previsto que mantengan conversaciones con el presidente Volodimir Zelenski.

Desde su regreso a la Casa Blanca a comienzos de 2025, Donald Trump ha iniciado varias rondas de conversaciones para encontrar una salida a la guerra desencadenada por la invasión rusa de 2022, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo estos intentos no han conducido hasta ahora a ningún avance tangible.

Iaroslav, de 29 años, un habitante de Kiev, consideró que la esperada visita de los dos estadounidenses no es más que una de las «múltiples medidas diplomáticas» ya emprendidas, y se mantiene escéptico.

«Por ahora, no despierta ninguna esperanza, ya ha habido demasiadas negociaciones» sin que llegue la paz, afirmó a la AFP, sin dar su apellido.

Con motivo de estas nuevas conversaciones, Vladimir Putin decretó el cese de los bombardeos sobre Kiev durante tres días, desde el sábado hasta el lunes inclusive.

Zelenski anunció, por su parte, la suspensión de los ataques contra Moscú durante el mismo período.

En Moscú, Witkoff y Kushner «discutieron planes sustanciales para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas, y esperan tener reuniones igualmente productivas mañana (domingo) en Ucrania», indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado a la AFP.

– Viaje a través de Polonia –

En otros lugares de Ucrania y Rusia, las hostilidades continúan.

En la noche del sábado al domingo, Moscú atacó Ucrania con 108 drones y misiles, informó la Fuerza Aérea ucraniana, que dijo haber derribado la mayoría al precisar que 11 lugares del país fueron alcanzados por estos bombardeos.

Por su parte, el ejército ruso afirmó haber neutralizado 258 drones ucranianos lanzados contra Rusia durante la noche pasada.

Un incendio afectó a una empresa en la ciudad de Riazán, según el gobernador, mientras que el medio ruso ASTRA aseguró que se trataba de una refinería.

Al menos tres civiles resultaron heridos en Ucrania durante ataques ocurridos en la noche y la mañana del domingo, según las autoridades locales, mientras que un hombre murió y una mujer resultó herida en un ataque de dron ucraniano contra su vehículo en la región rusa de Bélgorod, según las autoridades locales.

El presidente Zelenski indicó que en algún momento se había considerado que Kushner y Witkoff viajaran directamente de Moscú a Kiev en avión, lo que habría sido excepcional.

El avión oficial estadounidense que transportaba a los dos emisarios aterrizó finalmente en las primeras horas del domingo en Rzeszów, en Polonia, cerca de la frontera ucraniana, según el sitio de seguimiento aeronáutico FlightRadar24.

Las figuras públicas o funcionarios de alto rango que viajan a Ucrania suelen tomar el tren desde países fronterizos, porque los aeropuertos ucranianos están cerrados desde el inicio de la guerra.

– «Tenemos una idea» –

Los esfuerzos de paz se han estancado, en parte debido a la guerra de Washington con Irán, mientras que Moscú y Kiev han intensificado los ataques de largo alcance.

Trump no quiso precisar si el plan que llevan los enviados implica que Ucrania ceda territorio, como había sugerido anteriormente, pero añadió: «Tenemos una idea para la paz».

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov calificó la reunión de los enviados de Trump con Putin de «constructiva, extremadamente franca y basada en la confianza».

«Los representantes estadounidenses se prepararon minuciosamente para este viaje. No solo reiteraron su habitual interés en una rápida finalización de las hostilidades, sino que también presentaron una serie de ideas sobre las posibles vías hacia un acuerdo», declaró Ushakov a periodistas, entre ellos de la AFP.

La parte rusa «expresó su confianza en la consecución de los objetivos fijados», añadió, sin revelar cuáles eran.

«La situación, por supuesto, no es sencilla», dijo el presidente ruso a los dos enviados en una amplia sala del Kremlin, según las imágenes difundidas por la televisión rusa.

Witkoff y Kushner, que han participado en negociaciones para el alto el fuego en Gaza e Irán, han viajado en repetidas ocasiones a Moscú en anteriores intentos diplomáticos.

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