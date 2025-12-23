Los esfuerzos por la paz traen poca claridad a Ucrania, con cuestiones clave sin resolver

Leópolis (Ucrania), 23 dic (EFE).- Los más recientes esfuerzos diplomáticos han producido pocos progresos aparentes hacia una fórmula de paz aceptable, mientras Ucrania sigue pidiendo garantías de seguridad fiables contra la amenaza rusa y se niega a ceder los territorios que aún controla en Donetsk, y Rusia no da señales de abandonar sus demandas territoriales y geopolíticas.

En sus comunicaciones oficiales, Kiev mantiene el optimismo sobre las conversaciones que están teniendo lugar con Washington para elaborar un plan que pueda llevar a una «paz digna».

«Cada ronda de negociaciones y reuniones agrega seguridad a los intereses ucranianos y es de este modo que seguiremos realizando este trabajo de forma constructiva», declaró el martes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, después de que su equipo de negociación regresase de los contactos con los emisarios del mandatario estadounidense, Donald Trump, en Florida.

Estados Unidos ha aportado «un nuevo ímpetu y energía al proceso», dijo a la revista Forbes el lunes el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budánov, que se declaró «optimista», aunque no reveló detalles.

Sin respuestas sobre Donetsk

Aunque los participantes describen las conversaciones como constructivas, para muchos observadores en Ucrania la expectativas de lograr un avance sustancial parecen escasas.

«No hay compromiso en torno a los asuntos clave» que podrían definir el destino del plan de paz en su conjunto, dijo el analista político Vitali Portnikov en su canal de YouTube, donde cuenta con un millón de suscriptores.

No hay razón por la que el presidente ruso, Vladímir Putin, fuera a conformarse solo con el Donbás si se obliga a Ucrania a ceder el territorio que controla allí, indicó Portnikov.

Un traspaso de la fortificada región de Donetsk sencillamente allanaría el camino para que Rusia lanzase ataques contra otras áreas desde posiciones ventajosas, enfatizó, en respuesta a la reciente afirmación del vicepresidente estadounidense, JD Vance, de que los representantes ucranianos admiten en privado que Moscú podría conquistarla entera en un año.

Incluso si Ucrania consigue mantener a raya al Ejército ruso en Donetsk solo durante otro año más, esto limitaría la capacidad de Rusia de conquistar territorio en otros frentes, señaló Portnikov.

En su negativa a aceptar una retirada de Donetsk, el presidente Zelenski cuenta con el apoyo de la opinión pública.

«Sólo pueden aceptarse concesiones territoriales si tienen un equivalente e implican un intercambio de territorios de una extensión e importancia similar», dijo a EFE Nazar Sujnatski, un programador de Leópolis de 37 años.

Como la mayoría de los ucranianos, Sujnatski está a favor de congelar la línea del frente actual como solución temporal y cree que un intercambio de territorio sólo debería producirse si no erosiona la capacidad de Ucrania de defenderse y de disuadir ofensivas ulteriores.

La seguridad, en duda

El presidente Zelenski señaló que los borradores actuales sobre las garantías de seguridad para Ucrania cubren aproximadamente el 90 % de las demandas de Kiev y se centran en el apoyo que debería recibir un ejército ucraniano fuerte, en la adhesión a la UE y en compromisos vinculantes de los 30 países que conforman la llamada Coalición de Voluntarios, mas Estados Unidos.

Sin embargo, Portnikov señala que incluso si Kiev y Washington llegan a un acuerdo al respecto, Rusia rechazará cualquier pacto que realmente sirva para disuadir futuras agresiones.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, ya ha apuntando que los cambios sobre el plan de 20 puntos revisado son probablemente «poco constructivos» e «inaceptables».

Tampoco hay a la vista ningún sustituto viable de las garantías que ofrecería el Artículo 5 de la OTAN, mientras el ingreso a la alianza siga bloqueado por Estados Unidos y otros miembros, argumenta Portnikov, que indica que tampoco hay señales de que la administración de Donald Trump vaya a abandonar su «visión ilusoria» de Rusia.

El diálogo continúa

Las negociaciones con Rusia permiten al Kremlin evitar represalias por obstaculizar los progresos hacia la paz, cree por su parte el analista Mikola Bieliéskov, del Instituto Ucraniano de Estudios Estratégicos.

Al ofrecer a Moscú solo «zanahorias» sin recurrir a los «palos», Washington hace posible que Rusia siga optando por seguir con los combates, escribió en X.

No obstante, Ucrania no tiene otra elección que seguir dialogando con Estados Unido, dijo a EFE Oleksandr Merezhko, el jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento.

«Espero que Trump valore su reputación y evite obligar a la víctima a suscribir una paz injusta, pero tenemos que trabajar en este sentido con los socios europeos», señaló.

Una prioridad para Ucrania es demostrar una mayor disposición a la paz que Rusia, según Merezhko.

Cada uno de los ataques rusos demuestra que la determinación de Ucrania de poner fin a la guerra es «significativamente mayor que la de Rusia», afirmó este martes Zelenski tras los más recientes ataques contra el sistema energético. EFE

