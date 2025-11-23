Los eslovenos anulan en referéndum la ley de suicidio asistido aprobada por el Parlamento

1 minuto

Zagreb, 23 nov (EFE).- Los eslovenos han anulado este domingo en referendo vinculante, con una mayoría del 53 %, la ley de suicidio asistido aprobada por el Parlamento el pasado julio y que fue criticada por la oposición conservadora y la Iglesia católica.

Según el recuento del 50 % de las papeletas, más de la mitad de los electores han votado por anular la norma que fue impulsada por el Gobierno de centro-izquierda y respaldada primero en una consulta no vinculante y luego aprobada por el Parlamento.EFE

vb/as/rf

(foto) (vídeo)