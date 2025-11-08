Los españoles Arde Bogotá inician en México su gira mundial rumbo a un nuevo disco

Diego Cubillas

Ciudad de México, 8 nov (EFE).- Aunque sueñan con ir a tocar a un día Japón, de momento, la banda de rock española Arde Bogotá actuará este domingo en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la que será la primera parada de una ruta que llevará a los de Cartagena (Murcia) por Estados Unidos, Colombia, Portugal, Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania e Italia.

Una experiencia, la de tocar y conocer lugares fuera de las fronteras españolas que a Antonio García, Dani Sánchez, José Ángel Mercader y Pepe Esteban, les trae recuerdos de sus inicios.

“Nos conecta mucho con lo que nos gusta de verdad, que es tocar otra vez en espacios más pequeños y descubrir lugares que no conocíamos (…) Al final es lo que nos mueve, es lo que vivimos”, admite en una entrevista con EFE Antonio García, vocalista del grupo.

Es la segunda vez en el año, y la cuarta desde que empezaron en la música, que los murcianos visitan el país azteca, una decisión que justifican en “un consejo que te dan las personas más importantes de la industria musical: el público. Son ellos los que te piden vengan más (…) y en México, cada vez que tocamos, la gente viene, nos escucha y nos recibe con cariño”.

Un disco por grabar

En ese recorrido internacional, Arde Bogotá se detendrá en Estados Unidos, más concretamente en Los Ángeles (California), donde trabajarán en el que será su tercer disco de estudio tras el éxito cosechado con ‘Cowboys de la A3’.

Aunque ese proyecto es “el monstruo que está ahí como asomado”, afirman entre risas, “el proceso está siendo muy ilusionante”.

“Cowboys ha dado mucho de sí. Hemos aprendido muchísimo, conocido mucha gente, ido a sitios inimaginables y uno siente que esa etapa inevitablemente tiene que cerrarse y ver qué depara la siguiente”, admite el batería del cuarteto, José Ángel Mercader.

Sobre ese nuevo álbum, sin dar muchas pistas, explican que se hará “a nuestra manera”.

“El disco va a ser todo lo que nos dé la gana, literalmente por donde nos sople el aire. No creo que nunca hagamos canciones pensando en TikTok porque no somos ese perfil”, reconoce el cantante.

En este periodo, desde el lanzamiento de su último proyecto, han publicado Torre Picasso, una canción de más de ocho minutos que habla de romper con lo cotidiano y, de cierta manera, también con la forma actual de hacer música.

“La industria musical cambia constantemente. Entonces, ¿nuestro disco tendría que ser como pide la industria? ¿Tendría que ser como el de Rosalía?”, se pregunta Mercader.

El guitarrista Dani Sánchez reflexiona sobre que la plataforma de videos TikTok es “la respuesta a una moda”, pero la industria “tiene otras vertientes que no solo buscan petarlo en las redes sociales”.

“Arde Bogotá inevitablemente es un espacio donde decir cosas que no decimos en otros lugares de nuestra vida, y que como artistas creo que acudimos al proceso de la creación buscando un punto de liberación que da momentos de empoderamiento y de rabia”.

De eso trata la nueva tendencia musical mexicana: los corridos tumbados. Canciones que abordan temáticas modernas como el narcotráfico o la violencia y que, muchas de ellas, están prohibidas en diferentes estados del país.

“La estrategia de prohibir un medio de expresión artístico no creo que vaya a resolver el hecho de que pueda estar fomentando algo peligroso o dañino (…). No creo que los artistas o que el género nazca antes que el fenómeno social”, se cuestiona García.

Hasta el 24 de mayo los españoles recorrerán América y Europa con la persistente idea de volver por su metafórica A3 rumbo a casa.

“El camino de vuelta siempre permanece, sin importar cuán lejos vayas. Es bonito que ese camino esté siempre trazado y visible”. EFE

