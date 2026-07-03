Los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela suben a 32 y hay 142 desaparecidos

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Madrid, 3 jul (EFE).- Los españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela ocurrido la semana pasada ascienden a 32, informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que redujo a 142 la cifra de desaparecidos entre sus nacionales tras localizar a once bajos los escombros.

Estas mismas fuentes insisten en que están abiertas todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la embajada española en Caracas, y piden a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Por otro lado, empresas, entidades e instituciones públicas y privadas se volcaron desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos. Hasta el momento se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y continúa con la recogida de material de primera necesidad.

La cantante española Rosalía realizó, por su parte, una importante donación económica a Unicef para apoyar a la infancia afectada por los terremotos, según anunció la agencia de la ONU en sus redes.

La sala de crisis ministerial ha atendido hasta ahora 1.022 llamadas relacionadas con esta catástrofe, que se suman a las 1.497 respondidas por el consulado. EFE

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