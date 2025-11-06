Los españoles Maté y Fernández estrenan el palmarés de la Titan Forest Patagonia de Chile

1 minuto

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- Los españoles Luis Ángel Maté, en hombres, y Pilar Fernández en mujeres, ambos del KH7, se han convertido en los primeros ganadores de la Titan Forest Patagonia tras la disputa de la cuarta y última etapa disputada sobre 50 kilómetros por los alrededores de Coyhaique (Chile).

Maté, ‘El lince de Marbella’, de 41 años y 16 temporadas como profesional del ciclismo en ruta, estrena el palmarés subiendo al escalón más alto del podio acompañado por el chileno José Luis ‘Pipo’ Rodríguez y el español Haimar Zubeldia, segundo y tercero, respectivamente.

La madrileña Pilar Fernández no dio opciones a sus rivales: cuatro victorias de etapa y la clasificación general de la prueba chilena. ‘Pili’ logra el doblete para KH7 al imponerse a las dos ciclistas locales Daniela Rojas y Camila Patricia Andrade, que también al podio.

Más de 100 ciclistas han sido los encargados de convertirse en los primeros en terminar la nueva Titan Forest Patagonia. EFE

soc/cmm