Los estados piden mantener vivas las negociaciones sobre un tratado de plásticos

Ginebra, 15 ago (EFE).- Las delegaciones de los países que han participado en las negociaciones en torno a un tratado internacional sobre la contaminación de plástico han pedido que se mantengan vivo el proceso diplomático para continuar el trabajo realizado en los último tres años y afrontar la crisis causada por la producción y el uso insostenible de productos de plástico.

En una serie de intervenciones, luego de toda una noche de negociaciones para intentar cerrar en Ginebra un texto final que fuera aceptable para todas las delegaciones, lo que no se ha podido conseguir, las delegaciones nacionales pidieron sin embargo que el proceso no se detenga aquí y que se siga negociando para resolver los puntos de fricción. EFE

