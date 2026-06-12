Los estadounidenses ansiosos pero con signos de optimismo ante el 250º aniversario de su país

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Los estadounidenses aparecen ansiosos pero con indicios de optimismo ante el futuro de su país, que cumple 250 años el 4 de julio, según un sondeo del centro de análisis Pew divulgado este viernes.

«A medida que la nación se acerca a su 250º aniversario, el estado de ánimo del público estadounidense es sombrío, aunque con algunos indicios de optimismo perdurable», titulan los expertos este estudio que compila oleadas de sondeos desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026.

El presidente republicano Donald Trump, que cumple 80 años este domingo, ha prometido innumerables veces una nueva «edad de oro» a sus compatriotas, pero ese sentimiento lo comparten en gran parte sus votantes y mucho menos los demócratas.

El sondeo muestra un país dividido, explica en entrevista telefónica con la AFP uno de sus autores, Gregory Smith, director de investigaciones asociado del centro Pew.

«El ánimo del público no es bueno, pero podemos ver en los datos que también ha sido peor en algunos momentos del pasado reciente. Hay indicios de que ahora está mejor de lo que pudo haber estado hace un par de años», explicó.

En líneas generales, «casi tantos estadounidenses se dicen optimistas (48%) como los que se dicen pesimistas (51%) sobre el futuro del país en su conjunto».

Pero solo el 43% de los estadounidenses cree que la economía será más sólida en 2050 que en la actualidad (32% en abril de 2023), y apenas un 33% cree que la nación estará menos dividida (21% en abril de 2023).

Esa precaria mejora coincide con la llegada al poder de Trump, que asumió su segundo mandato no consecutivo en enero de 2025, un hito histórico que solo logró otro presidente, Grover Cleveland, a finales del siglo XIX.

«Los sentimientos sobre el rumbo del país están estrechamente vinculados a las inclinaciones políticas de las personas. Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, los republicanos han estado mucho más satisfechos que los demócratas con la forma en que van las cosas», explica el sondeo.

Lo significativo es que «los cambios que observamos entre los republicanos, según quién esté en la Casa Blanca, son más marcados, más drásticos que los que vemos entre los demócratas» explicó.

El 40% de los encuestados en abril cree que Estados Unidos será un país más importante en el mundo en 2050, frente al 27% que respondía así en 2023.

Esa subida de la confianza es mucho más pronunciada entre los republicanos, sensibles al mensaje de hegemonía que machaca Donald Trump, que entre los demócratas.

El 56% de los republicanos cree que el país será más importante en 2050 (25% de los demócratas), frente al 24% que pensaba en esos términos en 2023 (31% de los demócratas).

Esa fractura política se ha mantenido en las últimas décadas: cuando el demócrata Barack Obama, el primer presidente afroamericano de la historia, llegó al poder en 2009, en mayo el 43% de los demócratas estaban satisfechos con el rumbo del país, frente al 20% de los republicanos.

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