Los estonios confían en sus fuerzas cibernéticas frente a la amenaza rusa

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Salvador Martínez Mas

Tallin, 19 (EFE).- Los ciudadanos de Estonia expresan en las calles de Tallin, su capital, confianza en los esfuerzos de su país para plantar cara a la amenaza híbrida de Rusia, aunque reconocen algunas inquietudes por la ingente cantidad de ataques cibernéticos que acompañan al hostil comportamiento de Moscú.

Jan, un hombre de mediana edad que se dedica a los negocios inmobiliarios, reconoció a EFE que el país báltico vive «tiempos de ansiedad» por culpa de «un vecino muy malo».

«La Federación de Rusia ha demostrado que puede llevar a cabo ciberataques, también en Estonia, contra las páginas web, de los gobiernos y del sector privado», añadió poco antes de entrar con su hijo adolescente en el centro comercial Viru Keskus de Tallin, situado a las puertas del centro histórico de la capital estonia.

«Ha habido ataques cibernéticos recientes, pero hasta ahora Estonia lo está llevando bien y a mí no me han afectado», comentó a EFE Steven, un joven de 18 años que está terminando el instituto.

«La única vez que me afectó un ciberataque fue un día en el que hubo una alerta de bomba falsa en las escuelas de todos los países bálticos, y ese día se canceló la escuela», recordó, antes de opinar que no ve ahora una situación de «gran riesgo» con Rusia, «aunque tal vez crezca la tensión» en el futuro.

Sensación de seguridad

Igor, un artista de 23 años, apuntó a EFE que su país lo está haciendo «muy bien» en materia de tecnologías de la información, ámbito en que la nación báltica, que comenzó la digitalización de su administración en los años noventa, «ofrece seguridad».

«Es muy difícil robar información. Tenemos hasta páginas web que se conectan a nuestra documentación», abundó.

Él tenía apenas nueve años cuando Rusia atacó los sistemas informáticos estonios, en 2007.

Aquella fue una experiencia con la que las autoridades de Estonia aprendieron a ser más resilientes, y tras la que fortalecieron y crearon nuevas estructuras dedicadas a la defensa cibernética.

Por ejemplo, el Mando Cibernético de las Fuerzas de Defensa de Estonia, uno de los pioneros del mundo, vio la luz en 2018.

Ciberataques al alza

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia reconocen que el año pasado el país registró 10.000 ataques cibernéticos con algún tipo de impacto.

Esa cantidad es muy superior a los 6.000 ataques vividos en 2024 en esta pequeña nación que no llega al millón y medio de habitantes, y en la que Carolina Leis, responsable de la Autoridad de Sistemas de Información (RIA), señaló que al año «hay millones de actividades cibernéticas bloqueadas» por las ciberdefensas.

La ratio de la ofensiva cibernética que sufrió Estonia en 2025 es de 714 ataques por cada 100.000 habitantes, una proporción que casi dobla la atribuida ese año para Alemania, pues el país más poblado de Europa y la mayor economía del viejo continente padeció 400 casos por cada 100.000 habitantes.

Para el Gobierno de Estonia la situación «es muy seria», según reconoció el ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, aunque son «unas operaciones que no llegan al nivel como para invocar el artículo 4 de la OTAN».

Dicho artículo permite convocar consultas en el Consejo Atlántico Norte, el principal órgano de decisión política de la Alianza, cuando se vea amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquier miembro.

Estonia recurrió a ese artículo el pasado septiembre, cuando tres cazas rusos MiG-31 invadieron el espacio aéreo estonio durante casi 12 minutos. Tras la intervención de aviones de la OTAN en la región, los cazas se vieron obligados a abandonar la zona.

Mayor tolerancia a los ciberataques

Las autoridades estonias señalan que la tolerancia ante los ataques cibernéticos es mucho mayor que ante las violaciones del espacio aéreo, debido a la propia naturaleza de las amenazas informáticas.

Según Kerli Veski, diplomática estonia experta en sanciones internacionales, aclarar tanto la cadena de conexiones en una operación cibernética como las personas concretas que las llevan a cabo y sus eventuales vínculos con Rusia puede llevar años, aunque Tallin ya sabe lo que es imponer sanciones a individuos por ciberataques.

Entre tanto, Marianna, una arquitecta de 35 años, indicó a EFE que Estonia tiene que mantener sus programas para educar a la población en materia de ciberseguridad, al tiempo que «las instituciones y las empresas deben ocuparse de esta materia y el Gobierno prestar atención y ayudar». EFE

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(vídeo)(foto)