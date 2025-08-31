The Swiss voice in the world since 1935

Los etíopes Tadu Abate y Bekelech Gudeta ganan el maratón de la Ciudad de México

Este contenido fue publicado en
1 minuto

México, 31 ago (EFE).- Los etíopes Tadu Abate, en la categoría masculina, y Bekelech Gudeta, en la femenina, fueron los triunfadores este domingo en la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México.

Abate venció en el recorrido de 42,195 kilómetros con un tiempo de dos horas, 11 minutos y 17 segundos por delante de los kenianos Benard Kipkorir, segundo con 2h11:28, y el campeón defensor Edwin Kiptoo, tercero con 2h13:07.

El tiempo de Tadu quedó muy lejos del récord establecido en esta carrera por el boliviano Héctor Garibay, que en 2023 cruzó la meta en 2h08:23.

Entre las mujeres, Gudeta, quien tomó el mando desde la arrancada, detuvo el cronómetro en 2h28:36, por delante de la peruana Lizaida Valdivia, segunda con 2h32:28. En tercer puesto acabó la bareiní Ruth Danies Albert Jebet con 2h32:47.

Albert Jebet conservó su tercera posición a pesar de los problemas físicos que presentó en la parte final de la carrera, que acabó vomitando.

La carrera empezó en el estadio Olímpico Universitario, que fue sede de los Juegos de México de 1968, y siguió en un recorrido por las principales avenidas de la capital mexicana hasta concluir en el Zócalo, en el centro de la ciudad.

El premio para el ganador fue de 50.000 dólares, el segundo se llevó 20.000 y el tercero, 10.000.

La edición número 42 del maratón de la capital mexicana, que se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar, contó con la presencia de casi 30.000 competidores. EFE

as/gb/sab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR