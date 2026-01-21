Los eurodiputados republicanos no acudirán al discurso del rey en el Parlamento Europeo

2 minutos

Estrasburgo (Francia), 21 ene (EFE).- Los partidos españoles favorables a la república en el Parlamento Europeo anunciaron este miércoles que no acudirán al discurso del rey Felipe VI en el pleno de esta institución con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la UE, al considerar la monarquía «una institución anacrónica e incompatible con la democracia».

Se trata de los eurodiputados de BNG, Compromís, Comunes, EH Bildu, ERC, Podemos y Sumar, que en declaraciones a la prensa explicaron su ausencia ante el máximo representante de una monarquía que, en palabras de Irene Montero, «nadie ha elegido y representa todas las cosas que queremos dejar atrás».

«Una institución heredera del franquismo no nos representa ni representa a la diversidad, a la pluralidad nacional, lingüística y social que existe en el Estado español», dijo por su parte Ana Miranda (BNG).

Montero incidió en el contraste entre los servicios de emergencias que se han desempeñado en los últimos días en las labores de rescate del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y dijo que «son precisamente esos trabajadores y trabajadoras públicas los (…) que hacen posible la vida en común y no una monarquía que nadie ha elegido».

«Pensamos también que en este momento, más que celebrar, lo que tenemos que hacer a 40 años de nuestra entrada en la Unión Europea es reflexionar. Una Europa sometida a Estados Unidos no nos sirve», señaló la eurodiputada de Podemos.

El rey Felipe VI interviene este miércoles a partir de las 12 del mediodía junto al presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, en la sesión plenaria que se celebra en el Parlamento Europeo con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal en la Unión Europea. EFE

lzu/ahg/alf