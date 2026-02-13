Los europeos llaman a Trump a ser razonable

Los europeos llamaron este viernes al Estados Unidos de Donald Trump a ser razonable, en el primer día de la Conferencia de Seguridad en Múnich, donde Francia propuso tomar a Europa como «ejemplo» en vez de criticarla y Alemania invitó a los «amigos estadounidenses» a «reparar» la confianza transatlántica.

«Europa ha sido vilipendiada como una construcción envejecida, lenta y fragmentada, relegada por la historia. Como una economía regulada en exceso y apática que se apartaría de la innovación. Como una sociedad presa de migraciones bárbaras que corromperían sus preciadas tradiciones», declaró el viernes el presidente francés Emmanuel Macron en inglés.

El presidente francés pidió que se deje de «caricaturizar» al viejo continente.

En algunos círculos se describe incluso a Europa «como un continente represivo donde la libertad de expresión no existiría», añadió, en respuesta al discurso pronunciado hace un año en la misma tribuna por el vicepresidente estadounidense JD Vance.

«Reparemos y revitalicemos juntos la confianza transatlántica», pidió antes que él, también en inglés, el canciller alemán Friedrich Merz, dirigiéndose a los «amigos estadounidenses» de Europa.

«En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para ir por su cuenta», advirtió el canciller alemán en la apertura de esta conferencia que reúne a más de 60 jefes de Estado y de gobierno.

El presidente finlandés Alexander Stubb coincidió con Merz. «Hay temas en los que podemos trabajar con los estadounidenses (…) pese a discrepar cordialmente sobre cosas relacionadas con la UE o las instituciones internacionales, el orden internacional liberal y el cambio climático», dijo.

Merz también afirmó haber «iniciado discusiones confidenciales con el presidente francés sobre la disuasión nuclear europea».

– «Una Europa fuerte en una OTAN fuerte» –

«Europa asume un papel de liderazgo más importante dentro de la OTAN», afirmó el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, quien considera que «una Europa fuerte en una OTAN fuerte significa que el vínculo transatlántico será más fuerte que nunca».

La relación «está en medio de mucha incertidumbre. Pero nosotros tenemos que aclarar lo que queremos para nosotros mismos y lo que tenemos que hacer. Y los Estados Unidos tienen que aclarar lo que están dispuestos a hacer por los europeos», declaró Macron a los periodistas a su llegada.

El encuentro de Múnich espera el sábado un discurso por videoconferencia de la Premio Nobel de la Paz 2025, la venezolana María Corina Machado.

Al margen de los debates formales, el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, dijo en X que habló en Múnich con su homólogo chino, Wang Yi, sobre «los esfuerzos de paz y el importante papel de China para facilitar el fin del conflicto» con Rusia.

Occidente y Kiev acusan a Pekín de proporcionar a Rusia un apoyo económico crucial para su esfuerzo bélico, en particular componentes militares para su industria de defensa.

– Ucrania, Groenlandia, Irán –

«Es bueno tener una asociación sólida con los estadounidenses», declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski al margen de la conferencia.

Pero Europa «necesita una industria de defensa independiente, muy fuerte (en) asociación con Estados Unidos», insistió. «Es nuestro continente».

Dirigentes europeos, incluidos Merz y Macron, así como los líderes de Canadá, la OTAN y la UE, se reunieron con Zelenski sobre Ucrania.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien se reunió el viernes con su homólogo chino, no participó en este encuentro debido a su agenda apretada, informó un funcionario estadounidense.

Macron afirmó recientemente que es partidario de reanudar el diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin.

El canciller alemán indicó que él también está «dispuesto a hablar» con Rusia «si eso aporta algo», pero Moscú «no tiene aún la voluntad de mantener una discusión seria».

El próximo ciclo de negociaciones entre Moscú, Kiev y Washington para intentar encontrar una salida diplomática a la guerra en Ucrania se realizará el martes y miércoles en Ginebra, anunció el Kremlin.

Macron destacó en Múnich que Europa debe «definir sus reglas de convivencia» con Rusia una vez que se haya alcanzado un acuerdo de paz.

Y si quieren estar en una «posición de fuerza» para hablar con Rusia en el futuro, los países europeos deben «desarrollar activamente» sus herramientas en materia de defensa, especialmente en lo que respecta a los sistemas de «ataques de precisión en profundidad», estimó.

Entre los temas de Múnich destaca Groenlandia, una isla autónoma danesa codiciada por Trump.

Rubio, que hablará el sábado en la conferencia, se reunió con la primera ministra danesa Mette Frederiksen y su homólogo groenlandés Jens-Frederik Nielsen.

Irán es otro de los asuntos que preocupa a la comunidad internacional por su programa nuclear y la represión de las recientes manifestaciones antigubernamentales.

El secretario general del Organismo Internacional de Energía Atómica (AIEA) Rafael Grossi estimó que encontrar un acuerdo entre esta agencia de la ONU y Teherán sobre las inspecciones del programa atómico iraní es «posible» pero «terriblemente difícil» porque se avanza «sobre una cuerda floja».

