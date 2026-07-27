Los evacuados por los incendios en España huyeron con lo puesto

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Los habitantes de las zonas afectadas por los incendios en España recibieron orden de evacuar sus casas y tuvieron unos minutos para llevar consigo lo que pudieron y algunos tuvieron que dejar atrás a sus mascotas.

«Todos tuvieron que salir del pueblo de prisa porque era una situación muy crítica. Mi marido y yo salimos con lo único que pudimos coger, la documentación y algo de ropa», contó a la AFP Olga Congacha, de 50 años.

«Me sentí muy nerviosa, con un pánico que no sabía si llorar o qué», afirmó esta desplazada de Robledo de Chavela, una localidad situada a unos 70 kilómetros de Madrid.

Las autoridades le permitieron acceder a su vivienda brevemente este domingo para tomar la medicación que necesita para someterse a una cirugía. Al entrar encontró su casa cubierta por cenizas.

El fuego ha arrasado decenas de miles de hectáreas y la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, afirmó que uno de los focos en la provincia de Ávila es el «mayor incendio forestal de la historia reciente» del país.

– «Ni una toalla» –

Roberto Velasco, un chileno de 84 años, salió de su casa en Navalagamella, a unos 50 kilómetros de Madrid, con una maleta pequeña y un disco duro con copias de las fotos de su familia, acumulados en los 50 años que lleva viviendo en España.

«No sabía ni lo que iba a traer porque yo pensaba, mi casa se va a quemar toda. Entonces me voy a llevar un poco de música o algunos libros y el disco duro», dijo. «Traje solamente el disco duro y la ropa que pillé pero no traje ni una toalla».

En un refugio de Villamanta, al oeste de Madrid, José Luis, de 81 años, mira en su teléfono las cámaras de seguridad de su casa. Con su mujer tuvieron unos minutos para evacuar su hogar en Aldea del Fresno y salieron casi con lo puesto.

Más tarde, la policía los dejó volver durante media hora para recoger unos medicamentos y su esposa aprovechó para dejarle una doble ración a su canario, Pavarotti.

«Tiene una voz de los ángeles. Le pones música y no para», relató.

Su retorno fue breve, sólo tuvo tiempo de regar sus plantas y tomar una máquina de afeitar.

Al igual que otros desplazados por el fuego, José Luis pidió ser identificado sólo con su nombre de pila porque teme a la exposición pública en un momento de vulnerabilidad.

– Gatos «ferales» –

Rosa, de 56 años, se negó a abandonar Robledo de Chavela sin sus gatos, pero los animales que rescató de la calle «son ferales» por lo que no se los pudo traer consigo.

«No se les puede coger salvo que vayas con una red, con cazamariposas, con algo», relató.

La mujer llamó a la protectora de animales pero afirma que no los dejaron entrar a la localidad.

Finalmente la policía la obligó a evacuar y fue una de las últimas en irse cuando las llamas casi llegaban al lugar.

«Me medio engañaron diciendo que iban a sacar a los gatos, entonces yo dije que vale, pero claro, no había ninguna intención de sacar a los gatos, vinieron a por mí», dijo.

– «Agotadas» –

Mientras descansaba en un centro deportivo de Villamanta, Margarita, de 70 años, señaló las manchas en su camiseta, que lleva desde hace cuatro días, tras ser evacuada de Aldea del Fresno.

El rey Felipe VI y su esposa, Letizia, visitaron este albergue improvisado este domingo.

«La reina vino a saludarnos, y yo llevaba puesta esta cosa sucia», dijo Margarita.

Su hija Helena, de 45 años, explicó que salieron con lo puesto.

«Pensamos que volveríamos al día siguiente. Estamos muy cansadas, agotadas, con ganas de volver a casa», dijo.

rlp/pma/dga