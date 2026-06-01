Los exámenes descartan ébola en un paciente hospitalizado en Brasil tras viajar a África

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Río de Janeiro, 1 jun (EFE).- Los exámenes de laboratorio descartan que el paciente hospitalizado en la ciudad brasileña de São Paulo con sospecha de haber contraído ébola en un viaje a África estuviese con la enfermedad, informaron fuentes oficiales.

El caso estaba bajo sospecha porque el hombre, de 37 años e ingresado en un área aislada del Instituto de Infectología Emilio Ribas de São Paulo, presentó síntomas compatibles tras haber regresado de un viaje a República Democrática del Congo.

De acuerdo con el estatal Instituto Adolfo Lutz, en las muestras sometidas a exámenes de laboratorio no fue detectado el material genético del virus.

Los exámenes, por el contrario, indicaron que el paciente está con meningitis meningocócica.

El Ministerio de Salud también investigó un caso sospechoso de ébola de un paciente hospitalizado en Río de Janeiro, pero tanto la prueba como la contraprueba permitieron descartar la enfermedad.

De acuerdo con la agencia de salud pública de la Unión Africana, hasta el momento se han registrado 246 muertes sospechosas y 1.077 casos sospechosos por el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo, así como nueve contagios confirmados en Uganda, incluido un fallecimiento por un caso importado de un congoleño. EFE

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