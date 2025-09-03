Los expertos europeos publicarán su primer informe sobre el apagón ibérico el 3 de octubre

Bruselas, 3 sep (EFE).- El panel de expertos reunido por la Red Europea de Gestores de Redes (ENTSO-E) para analizar el apagón acaecido en España y Portugal el pasado 28 de abril presentará su primer informe factual el próximo 3 de octubre.

La decisión fue tomada el martes, durante la sexta reunión de los técnicos para avanzar en su investigación sobre el cero eléctrico en la península ibérica, señaló ENTSO-E en un comunicado este miércoles.

«Basándose en todos los datos entregados por los operadores de transporte (TSO), operadores de distribución (DSO) y compañías generadoras, el panel está ahora en condiciones de finalizar su informe factual integral, en el que se presentarán los hechos y datos sobre este apagón sin precedentes», indicó el organismo.

El informe factual, agregan los reguladores, establecerá «con la mayor precisión posible, las condiciones del sistema que prevalecieron el 28 de abril de 2025, así como una secuencia detallada de los acontecimientos».

Ese informe, elaborado por expertos de la Agencia de Cooperación de Reguladores Energéticos (ACER) y por técnicos de los países implicados y de otros Estados de la UE que no se vieron afectados con el apoyo de ENTSO-E se hará público el 3 de octubre.

Los expertos entregarán ese primer informe factual, por tanto, antes del plazo máximo legal de seis meses para presentarlo.

A partir de entonces, se elaborará un segundo informe a partir de esos hallazgos técnicos, que incluirá también recomendaciones para mejorar el sistema.

La versión final deberá entregarse como muy tarde antes de que se presente el informe anual de incidencias de 2025, que normalmente se difundirá en septiembre de 2026. EFE

