Los expresidentes colombianos, divididos sobre asistencia a investidura de De la Espriella

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Bogotá, 4 ago (EFE).- La decisión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de no invitar a su investidura, el próximo viernes, a todos sus antecesores ha causado polémica en el país y marcado las divisiones políticas incluso entre sectores afines.

De la Espriella asumirá este 7 de agosto para el periodo 2026-2030 en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), y aunque las invitaciones las cursa el Congreso de la República, no todos los expresidentes fueron convocados, como es tradición para los actos de posesión.

La invitación le fue extendida a los expresidentes César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), pero fueron excluidos Ernesto Samper (1994-1998) y Juan Manuel Santos (2010-2018), quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2016.

El Centro Democrático, partido de Uribe, manifestó este martes que el exmandatario, que ha tenido afinidad con el ultraderechista De la Espriella, «agradece el gesto institucional» del presidente electo de «invitarlo directamente a su posesión», pero no ha decidido si acudirá a Cali este 7 de agosto.

«Su asistencia se definirá luego de ponderar aspectos de seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta», indicó el Centro Democrático en su cuenta de X.

El partido uribista respondió así a rumores sobre un distanciamiento entre los dos líderes de la derecha, que se notó el pasado 20 de julio cuando el Centro Democrático y el Pacto Histórico, partido del presidente saliente, Gustavo Petro, se unieron para derrotar al candidato apoyado por De la Espriella en la votación para elegir al presidente del Senado.

En ese sentido, el Centro Democrático precisó «que no tiene reserva política alguna frente a dicho evento», pero dejó en el aire la asistencia de Uribe a la investidura.

La exsenadora Paloma Valencia, que fue la candidata presidencial de Uribe y en la segunda vuelta, el pasado 21 de junio, apoyó a De la Espriella, tampoco fue invitada a la investidura, según reveló ella misma a medios locales.

«Agradecimiento» de Samper

Por su parte, el expresidente Samper, que en la pasada campaña presidencial apoyó al izquierdista Iván Cepeda, rival derrotado por De la Espriella, reaccionó con ironía a la noticia de que no fue invitado al acto que tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

«Agradezco profundamente al presidente este regalo, que me llega precisamente el día de mi cumpleaños, porque así me economizo un vestido nuevo –o un uniforme militar–, un pasaje a Cali y una noche de hotel», dijo Samper en X, haciendo referencia al deseo inicial del mandatario electo de asumir el cargo en una guarnición militar.

A la investidura, por la parte internacional, han confirmado su asistencia el rey Felipe VI de España, siete presidentes latinoamericanos y un primer ministro, así como varios cancilleres, según el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Además del rey de España, estarán los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, entre otros dignatarios internacionales. EFE

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