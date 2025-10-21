Los fallecidos de una fosa común del Hospital al Shifa serán trasladados a un cementerio

Jerusalén, 21 oct (EFE).- El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza anunció este martes que los fallecidos enterrados en fosas comunes dentro del complejo hospitalario Al Shifa, en la norteña ciudad de Gaza, serán trasladados para su entierro a un cementerio autorizado.

La administración del complejo informó a las familias de los fallecidos que su traslado al cementerio se realizará «en los próximos días, cumpliendo con todos los trámites legales y humanitarios necesarios», detalló el Ministerio en un comunicado divulgado en sus canales oficiales.

Una decisión que se debe a la resolución del Ministerio de rehabilitar los servicios del hospital, donde comenzará la reconstrucción de sus instalaciones. Este centro quedó completamente inhabilitado tras un asedio militar israelí en abril de 2024.

«Estas obras reemplazarán los departamentos y edificios dañados durante la reciente agresión», especificó el comunicado.

Según cifras la OCHA a 15 de octubre, solo 15 de los 36 hospitales de la Franja siguen operativos de forma parcial, después de que la mayoría sufrieran ataques aéreos o fueran asediados durante los dos años de ofensiva.

Fosa comunes del Hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza, surgieron de manera improvisada, debido al temor de decenas de familias de desplazarse ante el riesgo de bombardeos israelíes y posteriormente, debido a una operación terrestre militar.

Al menos siete fosas comunes han sido hallados en hospitales de la Franja de Gaza, incluidas tres en el Hospital Naser, en Jan Yunis (sur) y una más en el hospital Kamal Adwan (norte), según las autoridades del devastado enclave palestino. En el Naser llegaron a exhumarse casi 400 cadáveres, entre ellos mujeres, ancianos y pacientes, algunos con signos de tortura, las manos atadas y desnudos, lo que sugiere que fueron ejecutados.

La ofensiva israelí contra Gaza, que diversos relatores de la ONU, ONG y un número creciente de países califica como un genocidio, ha matado desde su inicio el 7 de octubre de 2023 a más de 68.200 palestinos, entre ellos más de 20.000 niños, de acuerdo con los últimos datos. EFE

