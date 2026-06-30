Los feminicidios en El Salvador aumentan un 18 % entre enero y mayo de 2026, con 13 casos

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San Salvador, 30 jun (EFE).- Los feminicidios en El Salvador aumentaron un 18 % entre el 1 de enero y el 31 de mayo pasado, en comparación con el mismo período de 2025, con 13 casos, la mayoría cometidos con arma blanca, según los datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) proporcionados este martes.

Las estadísticas de la ONG, que son elaboradas por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres a partir del análisis de la información en medios de comunicación locales, apuntan a que el 54 % de los crímenes fueron cometidos por la pareja o expareja de las víctimas y que en mayo fueron perpetrados 5 de los 13 hechos.

En El Salvador las autoridades de Seguridad no catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios y han puesto bajo secreto o niegan el acceso a datos de violencia, incluida la información sobre estas muertes.

La cifra registrada por Ormusa entre enero y mayo pasado es superior en un 18 % a la reportada en el mismo lapso del 2025, cuando en esos meses fueron perpetrados 11 hechos.

La mayoría de los feminicidios fueron cometidos con arma blanca (23,1 %) y asfixia (15,4 %); en cuatro de los casos las edades de las víctimas oscilaba entre los 31 y los 50 años, y en otros cinco casos no se identificó.

Ormusa alerta que seis hechos fueron perpetrados en el departamento de Santa Ana (este) y tres crímenes en San Salvador (centro), el resto se registraron en los departamentos de Usulután (este), Cabañas (centro), La Libertad (centro) y La Paz (este).

La ONG de mujeres reitera que aunque la cifra de feminicidios reflejó una reducción de un 33 % en 2025 en comparación con 2024, sigue siendo urgente fortalecer las acciones de protección y la detección temprana de situaciones de alto riesgo que permita a las autoridades actuar antes de que ocurran estas muertes por razón de género.

El año pasado se reportaron 26 hechos, frente a los 38 registrados en 2024, siendo agosto el mes más violento con 8 asesinatos, y del total de casos el 52 % fue cometido por las parejas o exparejas de las víctimas. EFE

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